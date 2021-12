Dana White de l’UFC teste positif pour COVID, a consulté Joe Rogan

Dana Blanc n’a pas survécu aux vacances de Thanksgiving indemne … parce que le patron de l’UFC a annoncé qu’il avait été testé positif pour COVID-19 – mais heureusement, il dit qu’il se sent bien.

White a annoncé la nouvelle lors d’une interview avec Jim Rome … révélant que toute sa famille a attrapé le virus après un week-end chez lui dans le Maine.

« Nous venons de monter chez moi dans le Maine et pour Thanksgiving, c’est la tradition que nous allions là-bas, et quelqu’un l’avait, et nous revenons, et nous avons tous été testés positifs pour COVID », a déclaré White.

Dana dit qu’il se sentait bien mais s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas quand il ne pouvait rien sentir.

« Nous sommes rentrés samedi. Le dimanche, je plonge à froid et je fume tous les jours », a poursuivi White. « Alors je sors du froid plongeant et de la vapeur, et je vaporise l’eucalyptus et je me suis dit: » Qu’est-ce que c’est? Je ne pouvais rien sentir. »

White – qui est complètement vacciné – dit qu’en plus de perdre le goût et l’odorat, ses symptômes étaient minimes.

Mais, qui appelez-vous lorsque vous avez COVID? Joe Rogan, bien sûr!

Bien sûr, rien ne dit controverse comme Rogan et COVID. L’hôte de JRE a été critiqué par CNN et d’autres points de vente pour en utilisant l’ivermectine pour combattre le virus.

Pourtant, tout le monde de Aaron Rodgers et maintenant l’UFC prez a consulté Joe … qui lui-même a combattu et battu COVID.

Lire du contenu vidéo

11/5/21 Le spectacle de Pat McAfee

Quant à Dana, il dit qu’il va bien et qu’il se prépare à assister aux combats de l’UFC ce week-end.

« Je ne me suis jamais senti mieux. Je me sens comme un million de dollars. Je fais des séances d’entraînement deux par jour pendant les 10 prochains jours pendant que j’ai COVID et que je suis en quarantaine. J’ai retrouvé mon odeur et mon goût en moins de 24 heures. »