Dana White défie Jake Paul et dit qu’il veut s’impliquer dans la boxe

Accusations croisées entre Dana Blanc, président de l’UFC, et le youtubeur Jacques Paul a ajouté un nouveau chapitre au cours des dernières heures, du défi lancé par le chef de la société d’arts martiaux mixtes au désormais boxeur.

Aux accusations répétées de Paul contre blanc En tant qu’utilisateur présumé de cocaïne, le PDG de l’UFC a répondu par un défi particulier.

« J’ai un défi à Jacques Paul. Alors ce type n’arrête pas de dire que je suis accro à la coke, n’est-ce pas ? Il peut me tester au hasard pour la cocaïne pendant les 10 prochaines années, si je peux le tester au hasard pour les stéroïdes pour les deux prochaines « , a-t-il proposé. blanc lors d’une interview pour le podcast « THE FIGHT with Teddy Atlas », animé par le propre commentateur d’ESPN et ancien entraîneur de boxe.

Au cours du rapport, blanc Il a également exprimé son désir de s’impliquer dans la boxe, bien qu’il ait averti que la discipline traverse une période de complications et d’instabilité.

« Je tape toujours dans les pneus et je regarde autour de moi et c’est très compliqué, vous savez que le sport est un désastre, c’est littéralement un désastre et pour y parvenir, vous devez y aller et le nettoyer, vous savez? » J’y travaille depuis des années et je ne sais pas, on verra ce qui se passera », a-t-il déclaré. blanc à Atlas.

Cependant, ce n’est pas la première fois que le détenteur de l’UFC pourrait se retrouver impliqué dans le monde des combattants. Les blancs ont été une pièce décisive pour qu’en 2017, le combat tant attendu entre la légende mondiale de la boxe, Floyd Mayweather Jr., et le puissant combattant irlandais Connor McGregor.

Le combat Mayweather Jr.-McGregor vendu près de 4,3 millions d’achats à la carte, ce qui en fait le deuxième plus grand de tous les temps, juste derrière l’affrontement entre « The Money » et le Philippin Manny Pacquiao en 2015.