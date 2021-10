Dana White dévoile les poids de Paulo Costa et Marvin Vettori dans leur combat

Dana White à la conférence de presse post-UFC Vegas 41

Paulo Costa et Marvin Vettori ont dû se battre à 205 livres à l’UFC Vegas 41 mais, Quel était leur poids le soir du combat ? Dana White a répondu à cette question lors de la conférence de presse après l’événement (via BJPenn.com). Le président a confirmé que les deux ont dépassé la limite de division, bien que le Brésilien beaucoup plus que l’Italien.

Combien pesaient Paulo Costa et Marvin Vettori ?

«Je pense que Vettori pesait 208 livres et Costa 220 livres«.

Marvin Vettori contre Paulo Costa à l’UFC Vegas 41

Dana White a également exclu que Paulo Costa ne reviendra pas à 185 livres et a félicité Marvin Vettori, déclarant que l’Italien est la seule raison pour laquelle le combat a eu lieu lors de l’événement.

« Vettori avait l’air incroyable et il est la seule raison pour laquelle l’événement principal est resté en vie.. Je ne sais pas pourquoi les choses ont tourné comme elles l’ont fait avec Costa, mais il s’est battu jusqu’au bout ce soir. Il avait l’air mieux au cinquième tour qu’au premier.

« (Costa) reçoit une amende de 20 % de sa bourse, qui revient à Vettori. Ecoutez, si cela n’avait pas fonctionné comme cela, j’aurais été dans un avion pour le Brésil sans argent«

