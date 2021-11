Dana White dit que Kamaru Usman est désormais le meilleur poids welter de tous les temps – devant Georges St-Pierre

Le patron de l’UFC, Dana White, pense que Kamaru Usman est en passe de devenir le plus grand combattant de l’UFC de tous les temps.

Après la victoire d’Usman sur Colby Covington à l’UFC 268, White a déclaré que le Nigerian Nightmare était le plus grand poids welter de l’histoire de la promotion, ce qui est tout à fait la distinction compte tenu de tout ce que Georges St-Pierre a accompli.

GETTY

Kamaru Usman est le roi livre pour livre de l’UFC aujourd’hui

GSP est largement considéré comme l’un des plus grands de tous les temps de l’UFC aux côtés de noms comme Jon Jones et Anderson Silva.

Pourtant, après l’UFC 268, White dit que l’Usman 20-1 s’est taillé son propre héritage.

« Usman, ce gars, c’est le meilleur de tous les temps. Il est le meilleur poids welter de tous les temps et il est sur le point d’atteindre le statut de GOAT. Colby Covington est un mec coriace, il est tellement coriace », a déclaré White.

Usman est largement reconnu comme le combattant numéro un livre pour livre de l’UFC aujourd’hui. Il est sur une séquence de 19 victoires consécutives et sa seule défaite est survenue lors de son deuxième combat. Ses 15 victoires sont également la plus longue séquence de victoires consécutives de l’histoire des poids welters.

Georges St-Pierre a retiré un champion des deux poids, 26-2

St-Pierre a le plus grand nombre de défenses de titre poids welters consécutives avec neuf, mais Usman a enregistré sa cinquième défense réussie à l’UFC 268.

Usman a éliminé une bonne partie de la division des poids welters et c’est en donnant des revanches à Jorge Masvidal et Covington. Lorsqu’on lui a demandé à qui Usman pourrait faire face à l’avenir, White a adressé des appels à Khamzat Chimaev pour qu’il se fasse tirer dessus.

« Il y a encore des gars pour lui », a commencé White. Il y a des gens ici qui parlent de Khamzat Chimaev. Il n’a eu que quatre combats à l’UFC. Je comprends, il est l’un des mecs les plus cool et les plus méchants que nous ayons jamais vu la façon dont il déchire les gens, mais une fois que vous entrez dans ce top 10, top cinq, avant même d’arriver à Usman, c’est un tout autre jeu.

Khamzat Chimaev n’a d’yeux que pour la suprématie de l’UFC et un tir livre pour livre

«Il est à quelques combats. S’il peut battre quelques gars dans le top 10 ou cinq, alors nous verrons, oui.

« Leon Edwards attendait aussi un titre depuis longtemps. A combattu les combats que nous lui avons dit de combattre et il a eu aussi de la malchance. Mais, il y a toujours quelqu’un [to challenge for a title]. «

Edwards affrontera Masvidal à l’UFC 269 et s’il peut faire le travail, il aura presque certainement sa chance de rattraper Usman aussi. La dernière fois qu’ils se sont rencontrés, c’était en 2015.