Dana White dit que la série Contender a dépassé le Pride FC et est le deuxième événement MMA le plus important de l’histoire

Créé dans le but d’être une alternative plus rapide et plus simple à Le combattant ultime découvrir de nouveaux talents dans UFC, Contender Series a rempli un espace dans le MMA. Mais celui qui semble le plus motivé avec cette saga est le même Dana Blanche.

Lors d’une conversation avec la presse après l’épisode d’hier soir, Dana White a déclaré que Série concurrente dépassé Fierté FC comme le deuxième meilleur événement de la MMA dans l’histoire, à la traîne, de celui-ci UFC.

« J’y pensais ce soir. Nous avons quelques événements de sports de combat. C’est le deuxième plus grand des sports de combat. Je veux dire, vous pouvez dire que c’est Pride, parce que Pride avait des combats classiques et que personne ne s’y attendait, mais il a aussi eu beaucoup de combats de ma part. Des accords horribles et des choses comme ça. Ici, en quatre saisons, du début à la fin, tous les combats sont excellents. Une folie. Le deuxième événement des sports de combat. C’est inadmissible », argumenter le président de UFC.

Exagération ou pas de Dana Blanc, C’est un fait que Série concurrente remplit son rôle de présentation des nouveaux talents de la MMA pour UFC.

