Dana White dit que le match revanche de Julianna Pena et Amanda Nunes sera le plus grand combat féminin de tous les temps

Après que Julianna Pena ait choqué le monde et vaincu Amanda nunes dans UFC 269, Dana White planifie déjà le match revanche tant attendu.

Dans une interview avec ESPN, la présidente de l’organisation était impatiente pour le deuxième combat et assure que ce sera le plus grand combat féminin de tous les temps.

« Le match revanche entre Julianna et Amanda sera probablement le plus grand combat féminin de tous les temps. Ce match revanche sera le plus grand combat féminin de tous les temps. Pour l’instant, Ronda et Holly le sont. De toute façon tu peux t’en remettre, ça va arriver. Je ne pense pas, je sais que cela va arriver. Cela va surmonter ce combat », expliqué Blanc.

Champion absolu des poids coq jusqu’à la sixième défense de départ, Amanda nunes elle a été surprise par la Brésilienne et a terminé au deuxième tour avec un mataleon. Toujours champion poids plume, le Brésilien a un palmarès de 21-5. La revanche attendue pour le moment n’a pas de date ni de lieu précis.

