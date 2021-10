Lire du contenu vidéo

Marvin Vettorile badassery de la semaine dernière porte déjà ses fruits… parce que Dana Blanc raconte TMZ Sports la star de l’UFC pourrait être choisie comme combattant de secours pour Israël Adesanya vs. Robert Whittakercombat pour le titre.

Izzy, le champion, et Whittaker, le concurrent n ° 1, se battent à l’UFC 271 en février … et nous avons demandé à White si Vettori, 28 ans, serait sélectionné comme combattant à intervenir si l’un des hommes était incapable combattre.

« C’est tout à fait logique », dit Dana.

Pour info, Adesanya et Vettori se sont battus en juin à l’UFC 263. Israël a gagné par décision unanime.

La semaine dernière, Marvin s’est toujours battu – et a battu – Paulo Costa … malgré le fait que le combat a eu lieu à 205 lbs. après que la star brésilienne du MMA se soit présentée la semaine du combat et ait déclaré qu’il ne pouvait pas prendre de poids.

Il est probable que la plupart des combattants n’auraient pas accepté le combat dans ces conditions… mais Marvin n’est pas la plupart des combattants.

« Écoutez, il est génial de prendre ce combat. Tout d’abord, c’est un étalon. Le gars n’a peur de personne ni des circonstances. Il s’est présenté pour se battre quel que soit le poids. ces trucs lui rentrent dans la tête », dit White.

« Est resté cool, calme et composé toute la semaine. Et, ce que cela a fait pour lui, cela a probablement fait de lui le gars classé n ° 2 au monde. »

Et, Dana avait exactement raison … le classement des athlètes de l’UFC est sorti mardi, et Marvin a fait un grand saut, remontant de 3 places jusqu’à la deuxième place.

Costa a également chuté de 3 places au n ° 6, cependant, il est toujours répertorié comme un poids moyen (185 lb) … une division dans laquelle le grand patron de l’UFC dit que Paulo ne se battra plus.

« [Costa] ne peut pas [fight at 185 lbs.]. Il a déjà prouvé qu’il ne peut pas faire le poids. Pourquoi revivre cela ? Pourquoi lui ferions-nous encore subir ça ? C’est un combattant de 205 livres maintenant. Nous devons juste déterminer quel est le prochain mouvement et qui il combat en premier dans cette division. »

Dana a également présenté en avant-première les 2 prochaines cartes de l’UFC — UFC 267 et UFC 268 — qui sont tous deux empilés.

267, descendant sur Fight Island ce week-end, présente Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira, Petr Yan vs. Cory Sandhagen, Islam Makhachev vs. Dan Hooker et le retour de Khamzat Chimaev vs. Li Jingliang.

Pendant ce temps, 268 a également de grands combats … y compris Kamaru Usman vs. Colby Covington, Rose Namajunas vs. Weili Zhang, et Justin Gaethje vs. Michael Chandler.