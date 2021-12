Dana White dit qu’il est libre de COVID-19, ‘Merci, Dr Joe Rogan’

Lire du contenu vidéo

Bonne nouvelle! président de l’UFC Dana Blanc est officiellement sans COVID-19… révélateur TMZ Sports il a été testé négatif pour le virus, et il crédite Joe RoganLe plan de traitement suggéré par les anticorps monoclonaux, le goutte-à-goutte de NAD, les vitamines et l’ivermectine pour une récupération rapide.

« Je me sens incroyable! Aujourd’hui, c’est le jour 5 depuis que le test est positif pour COVID, et [Friday at 9 AM], j’ai été testé négatif au COVID. Merci, Dr Joe Rogan! »

Dana testé positif pour le virus après une réunion de famille le jour de Thanksgiving … et a immédiatement contacté l’hôte JRE pour obtenir des conseils.

Bien sûr, Rogan a vaincu le virus en quelques jours… mais ce n’était pas sans controverse.

Il a (également) pris de l’ivermectine… un médicament que certains médias ont classé à tort comme médicament pour le bétail (il existe des versions animales et humaines du médicament).

Mais, Dana – qui est complètement vaccinée – dit que Joe est très bien informé … et surtout, son plan fonctionne.

« Joe Rogan est un gars brillant et il parle aux gens les plus brillants. Il étudie, il fait ses devoirs sur tout ça, et c’est un fait que ça marche. »

Et, travail qu’il a fait – le grand patron de l’UFC nous dit … « Lundi, j’ai fait ce que Rogan m’a dit de faire. Mardi, j’ai retrouvé mon goût et mon odeur. »

White dit que si vous pensez que son cas était un coup de chance… le traitement a également fonctionné sur sa femme, sa fille et sa belle-mère de 80 ans !

Nous n’avons pas seulement parlé de virus … nous avons également parlé de l’UFC 269 – qui n’est qu’à une semaine (11 décembre).

Champion des poids légers Charles Oliveira se bat Dustin Poirier … l’homme que beaucoup pensent être le meilleur de la division.

Amanda Nunes se bat aussi Julianna Pena (la « Renarde du Venezuela » nous a dit que « La Lionne » ne la prenait pas au sérieux). « Suga » Sean O’Malley, Cody Garbrandt, et Geoff Neal sont également sur la carte.

Nous avons demandé à Dana quel combat il attendait avec impatience – en dehors des affrontements de marque en haut de la carte – et il nous a dit qu’il s’attend à beaucoup de violence quand Josh Emmett et Dan Igé se battre sur les préliminaires.

Nous avons également parlé à White de Nate Diaz et Khamzat Chimaev … et il nous a dit qu’il travaillait à réserver le combattant 4-0 comme adversaire maintenant que Diaz a abattu le combat.

Si vous l’avez manqué, plus tôt cette semaine, la superstar de Stockton nous a dit qu’il ne combattrait pas « Borz » parce qu’il était une recrue qui n’était pas au niveau de Diaz.

Dana achète-t-elle l’explication ?? Regardez le clip !