Dana White donne une leçon d’histoire à Francis Ngannou

François Ngannou | Dana Blanc

Francis Ngannou a été mécontent de l’UFC ces derniers temps : « On m’a récemment donné la ceinture de champion des poids lourds de l’UFC, et des mois plus tard, ils parlent de quelqu’un d’autre comme champion. Parfois je ne sais même pas si je suis vraiment le champion ou pas. C’est vraiment déroutant.

Dana White donne une leçon à Francis Ngannou

Et maintenant Dana White vous donne une leçon, quelques conseils (via le podcast Travis Browne) : «Francis se fait conseiller par des gens pas très brillants. Laissez-moi vous l’expliquer ainsi. Et visiblement je ne connais pas l’histoire. C’est assez simple comment tout cela fonctionne.

Avis

Le président de l’entreprise vient dire que obtient toujours ce qu’il veut lorsqu’il s’agit de parvenir à un accord le champion ferait donc mieux de commencer à obtenir de meilleurs conseils pour l’avenir de sa carrière. Maintenant, il serait intéressant pour Ngannou de répondre aux propos de White.

Quant à son prochain combat, alors qu’il est prévu pour janvier, il n’a pas encore été officiellement annoncé. Mais il est important de noter que ce n’est pas vraiment ce que veut le champion. Francis Ngannou préfère combattre Jon Jones que Ciryl Gane. Mais Dana White ne peut pas conclure d’accord avec “Bones”.

