Dana White espère que Belfort “assommera le crackhead” De La Hoya

Vítor Belfort et Óscar de la Hoya vont se rencontrer dans un match de boxe le 11 septembre et Dana White a un espoir.

Le président de l’UFC, qui a eu de nombreux problèmes au cours de l’histoire avec le “Golden Boy” et parlant de son retour à la chaîne (via The Pat McAfee Show) a déclaré que il espère que “The Phenom” le mettra KO.

«Je prie pour que Vitor assomme ce crackhead, et vicieusement. Laissez-le l’assommer brutalement.

Mais Dana White admet aussi que malgré l’âge des athlètes c’est une vraie confrontation.

“Autant je ne peux pas supporter ces ordures, De La Hoya est légitime. Le jour où De La Hoya et moi allions bien, il était en fait à son camp. Seul son jab pouvait assommer les gens. De La Hoya à son apogée était la vraie affaire. C’est un vrai combat entre deux vrais gars. Je pense que Vítor a évidemment le pouvoir de l’assommer, mais De La Hoya n’est pas une blague non plus.«.

Bien que cela ne change pas ton espoir que le brésilien soit le gagnant.

«Je souhaite que tous les reniflements de cocaïne et de tequila et toutes les autres conneries que ce gars ait fait le rattrapent et Vitor en met un dans sa bouche et lui fait perdre connaissance.

