Dana White évolue sur Twitter alors que Francis Ngannou se demande ce que les combattants de l’UFC font mal alors qu’il regarde Logan Paul gagner beaucoup d’argent pour le combat de Floyd Mayweather

Le champion des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou, s’est demandé si lui et ses collègues artistes martiaux mixtes faisaient quelque chose de mal.

Ses réflexions, partagées sur Twitter, sont venues alors qu’il regardait Logan Paul et Floyd Mayweather casser la banque pour leur combat d’exposition et a rapidement conduit à la tendance du nom de Dana White.

.

Paul a survécu à huit rounds avec Mayweather

La rémunération des combattants à l’UFC, qui est dirigée par White, est un problème qui est souvent soulevé et dont on a de plus en plus parlé ces derniers mois, compte tenu de l’argent que Logan et Jake Paul prétendent gagner.

L’ancienne star de l’UFC Paige VanZant a déjà prétendu gagner plus d’argent avec Instagram que de se battre dans l’octogone, tandis que Jon Jones a choisi d’attendre sur la touche plutôt que d’accepter moins que ce qu’il pense mériter de défier Ngannou.

Le tweet de Ngannou, faisant référence au montant d’argent que Paul aurait gagné, a accru la pression sur White

GETTY

White a transformé l’UFC en un mastodonte mais a été critiqué par ses propres combattants

Avant la réunion de dimanche soir, 50-0 Mayweather a estimé que la paire gagnerait 100 millions de dollars pour leurs huit tours, ce qui représente beaucoup d’argent pour le YouTuber qui n’a aucune victoire et une défaite à son palmarès.

Pour avoir fait un travail léger de Ben Askren, le frère de Logan, Jake, a affirmé avoir gagné 75 millions de dollars et Mayweather a souligné que l’argent était ce qui comptait dans sa conférence de presse d’après-combat.

Jake, en particulier, a vivement critiqué la rémunération des combattants de l’UFC, la qualifiant d'”injuste”.

“Il y a un mouvement qui va de l’avant et qui va montrer que les combattants devraient être mieux payés”, a déclaré Paul dans une vidéo mise en ligne par l’ancien combattant de l’UFC Jimi Manuwa.

@jakepaul Instagram

La carrière de boxeur de Paul l’a également fait rire jusqu’à la banque

“C’est injuste. Les combattants de l’UFC n’ont pas un salaire équitable. De tous les sports, le pourcentage que les propriétaires obtiennent par rapport à l’athlète, c’est le plus bas.

« Francis Ngannou contre Jon Jones ; ce combat devrait avoir lieu. Dana White, paie-leur les 10 millions de dollars. Il prend leur argent. Ce sont eux qui font le contenu.

“Ce sont eux qui montent sur le ring, risquant leur vie.”

« Ils disent : ‘Ce n’est pas qu’une question d’argent.’ Eh bien, vos enfants ne peuvent pas manger l’héritage… Les patchs sur mes malles, [earned me] 30 millions de dollars seulement. Alors, qui est vraiment le plus intelligent dans le sport de la boxe ? Quand il s’agit de braquage de banque légalisé, je suis le meilleur.

Amanda Westcott/SHOWTIME

Paul a partagé le ring avec la royauté de boxe Mayweather et les deux ont gagné beaucoup d’argent

Mayweather revenait sur le ring à l’âge de 44 ans, après avoir combattu le meilleur de son sport et offert son respect pour le novice.

« Un grand jeune combattant. Fort, dur. Il est meilleur que je ne le pensais », a-t-il déclaré à propos de son adversaire le plus lourd.

« C’est un compétiteur coriace et rude. C’était une bonne action.

« J’ai été surpris par lui ce soir. Un bon type.

“Même s’il n’a pas beaucoup d’expérience, il savait utiliser son poids et il savait comment m’attacher ce soir.”

Floyd Mayweather – Instagram

Mayweather était en tête de la liste des riches athlètes de Forbes pendant plusieurs années