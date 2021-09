Dana White explique pourquoi elle a embauché un combattant qui a perdu au DWCS

Dana White a donné un contrat avec l’UFC au poids mouche Carlos Candelario même s’il a perdu contre Víctor Altamirano dans la série Contender. Ce fut un événement historique dans la série car personne qui avait perdu un combat n’avait jamais reçu une telle offre. Pourquoi le président a-t-il pris cette décision ? (via MMAjunkie.com).

Pourquoi Dana White a-t-elle engagé Carlos Candelario ?

“C’était la bonne chose. J’avais l’impression d’avoir gagné le combat. Il me semblait qu’il avait gagné le combat 2-1, mais les juges l’ont donné à l’autre enfant, et écoutez, il a pris le combat deux semaines plus tôt. Je respecte ça. Mais aussi l’autre gars a fait ce qu’il avait à faire quand vous savez que votre adversaire n’avait que deux semaines pour se préparer. Il l’a poussé et a tout fait pour gagner le combat, alors je leur ai donné une chance à tous les deux.

Avis

« Je pense que c’était bizarre. Il y aura probablement d’autres situations au cours de la saison où je pense que les juges se trompent, et cela irait probablement dans l’autre sens. Mais au moins, donnez à l’enfant une autre chance de revenir en arrière et de recommencer. Nous savons que nous sommes tous sortis certains soirs en disant que c’était une décision horrible. Je ne vais pas dire qu’il n’y en aura pas d’autre. S’ils le font, je ferai de mon mieux pour le corriger.«.

