Dana White explique pourquoi Nick Diaz vs. Robbie Lawler 2 a changé de poids

Robbie Lawler contre Nick Diaz annoncé pour l’UFC 266

Il vient d’être confirmé que Nick Diaz contre Robbie Lawler 2 sera de poids moyen et non de poids welter. Ce n’est pas une nouvelle division pour l’un ou l’autre puisque le natif de Stockton a eu dans les 185 livres curieusement son dernier combat jusqu’à présent – contre Anderson Silva en 2015 – tandis que “Ruthless” était champion dans cette catégorie de poids dans des sociétés comme ICON Sport ou EliteXC. ; il a également combattu pour le championnat à Strikeforce. Mais, Quelle est la raison de ce changement ?

Dana White a expliqué lors de la conférence de presse de la série Contenter de cette semaine (via MMA Junkie) :

Avis

« Robbie Lawler m’a envoyé un texto pour me dire que nous parlerions quand j’atterrisais, alors Robbie veut me parler de tout ça. Tout cela s’est passé quand j’étais hors de la ville ce week-end. Je sais que le camp Diaz veut le combat à 185 livres. Vous ne voulez probablement pas faire le poids. Écoutez, (des choses comme ça arrivent) chaque fois que nous allons à un combat de Nick et nous l’oublions parce que nous n’avons pas vu Nick depuis quelques années.