Dana White, franche sur l’avenir de Nick Diaz : « Je ne pense pas que je devrais continuer à me battre »

L’impression collective qu’il a laissée nick diaz dans le UFC 266 c’était celui d’un combattant qui combattait clairement par nécessité.

Diaz a fait son retour au MMA après une défaite de six ans par TKO au troisième tour pour Robbie avocat dans un match revanche qui a décoré la carte principale du PPV, et bien que sa performance ait été la raison de l’un ou l’autre éloge, en particulier pour quelqu’un avec une telle inactivité, pour Dana Blanc Il n’est pas ravi à l’idée de lui offrir un autre combat dans la promotion.

« Très impressionné », a déclaré le président de l’UFC lors d’une interview avec ESPN (via MMA Fighting). « J’ai aussi parlé à Robbie, et il ne le respecte que pour la façon dont il s’est battu. Mais malgré à quel point il était beau et ce qu’il a fait après être resté debout si longtemps, je ne pense pas que Nick Diaz devrait continuer à se battre. »

Diaz, qui n’a plus gagné de combat depuis octobre 2011, semble avoir jeté l’éponge dans la séquence de clôture de son combat contre Lawler. Ce qui, ajouté à son attitude atypique lors de la Fight Week et au fait qu’il a déplacé le combat à 185 livres alors qu’il avait été convenu dans la division poids welters, a révélé son manque d’engagement face à son retour dans le sport.

« Pas que j’étais d’accord », a révélé White. « Mais écoutez, il est déjà adulte et il peut faire ce qu’il veut. Je ne pense pas que Nick le fasse parce qu’il l’aime. Je pense qu’il le fait parce qu’il le faut. Les gens me demandent toujours quelle est la clé du succès. Il s’agit d’être heureux et de faire ce que vous aimez.

Diaz, pour sa part, espère revenir dans l’Octogone en 2022.

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/