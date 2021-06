Dana White n’avait jamais rencontré quelqu’un comme Conor McGregor alors qu’il se souvient de sa première rencontre avec la superstar de l’UFC

Dana White et Conor McGregor ont eu une relation de haut en bas à l’UFC.

McGregor est, sans une seule question solitaire, la plus grande superstar à honorer le MMA et a peut-être aussi développé le sport plus que quiconque.

Il est le roi incontesté du box-office pour l’UFC.

Dana White sait que Conor McGregor a été sa poule aux œufs d’or

McGregor a plus de combats qui ont généré plus d’un million d’achats que toutes les autres cartes de l’histoire de l’UFC combinées.

Pourtant, avec le pouvoir, McGregor a poussé sa chance avec White à plusieurs reprises dans une offre pour plus.

Malgré cela, White savait que McGregor était une star certifiée après la toute première rencontre.

Dans une interview avec BroBible, White a expliqué comment il voyait le potentiel de McGregor de la même manière qu’il l’avait fait à Ronda Rousey.

Ronda Rousey était une vraie mégastar pour l’UFC

“Je suis allé dîner quand nous l’avons signé pour la première fois”, a commencé White.

« Il a pris l’avion pour Las Vegas et lui et moi sommes allés dîner. C’était ma première vraie interaction avec lui. Quand j’ai quitté ce dîner, j’ai appelé mon partenaire, Lorenzo Fertitta, et j’ai dit ‘Laisse-moi te dire, je ne sais pas si ce gamin peut se battre ou pas, mais s’il peut même donner un coup de poing, il va être un superstar massive.’

«Je le savais cette nuit-là avec lui. Sa personnalité, l’énergie autour de ce gamin, je n’avais jamais rencontré quelqu’un comme lui. Le placard était Ronda.

Avec Rousey, elle a réussi à faire faire à White un 180 sur les combats féminins à l’UFC.

White et McGregor n’ont pas toujours été d’accord, mais il y a certainement un respect mutuel là-bas

“Je me suis assis et j’ai eu une réunion de 45 minutes avec elle et je me suis catégoriquement opposé à ce que des femmes se battent à l’UFC”, se souvient White.

« À mi-parcours de la réunion, j’ai commencé à me dire ‘Putain de merde, je pense que je vais le faire ! C’est la bonne.’ C’était elle avec qui nous pouvions lancer tout le truc des femmes.

Beaucoup de gens pensent que McGregor est un personnage qui n’est qu’un spécialiste du marketing intelligent, mais White dit que vous seriez surpris de voir à quel point il est proche du vrai homme.

“Vous seriez surpris de voir à quel point Conor McGregor est Conor McGregor”, a déclaré White.

“Quand je l’ai rencontré pour la première fois, j’étais avec lui trois ou quatre fois de suite et j’ai demandé à sa petite amie de l’époque [now wife] Dee ‘Est-ce qu’il est toujours comme ça?’

White et McGregor s’entendent, mais White a toujours refusé de faire de McGregor un copropriétaire de l’UFC

“Et elle a dit ‘Oh, Dana. Parfois, il saute à trois heures du matin et commence à faire du shadow boxing et à courir dans la pièce. Conor McGregor est à peu près ce que vous voyez est ce que vous obtenez.

“Mais la clé de cette chose, vous pouvez avoir toute la personnalité du monde, le look, tout – mais vous devez sortir et gagner des combats.”

McGregor cherche à venger sa défaite contre Dustin Poirier en janvier à l’UFC 264 le 10 juillet.