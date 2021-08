Dana White n’est pas d’accord avec Leon Edwards et explique qu’il doit se battre une ou deux fois avant un tir à la ceinture des poids welters.

in

L’un des grands talents des poids welters, Leon Edwards doit faire un combat de plus pour recevoir un tir à la ceinture.

Alors que Edwards il a répondu avec une publication qui n’est pas d’accord avec la demande de Vicente Luque de se battre pour la ceinture. Quelques heures plus tard, dans l’interview après l’UFC 265, le président de UFC, Dana White, a indiqué que sa faible activité au sein de l’Octogone l’éloignait de l’opportunité rêvée.

C’est probablement une bonne idée. Je veux dire. Le gars s’est battu une fois au cours des deux dernières années.expliqué blanche.

Sur une séquence de dix victoires consécutives sans perdre, avec neuf victoires et 1 No Contest. Edwards est en troisième position du classement des poids welters, derrière Gilbert Burns, Colby Covington, le champion actuel Kamaru Usman. Dans son dernier combat, il a battu Nate Diaz par décision unanime en UFC 263.

Professionnel depuis 2011, Léon battre des noms comme Vicente Luque, Donald Cerrone, Gunnar Nelson et Rafael Dos Anjos, en plus de Nate Diaz dans son dernier combat. Le poids welter déjà confronté Kamaru usman dans 2015, mais perdu par décision unanime. Son record actuel est 19-3 et 1 Pas de réponse.

