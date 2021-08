Dana White offre un nouveau rival à Jon Jones : “Stipe Miocic a accepté le combat”

in

Dana White, présidente de l’UFC | Image : Yifan Ding / .

Stipe Miocic a reçu une offre et a accepté un match contre Jon Jones, comme l’a révélé le président de l’UFC, Dana White.

Depuis que Jones a quitté son titre des poids mi-lourds, le plan était qu’il se batte chez les poids lourds. Cependant, “Bones” n’a pas encore franchi le pas, mais selon White, On lui a proposé Miocic, et l’ancien champion des poids lourds l’a déjà accepté. Mais, ils attendent que Jones voie ce qu’il veut faire.

Jones et moi avons eu ce genre de relation toute sa carrière. Quand il est prêt à se battre, nous sommes prêts à le faire. Il parle de combattre les poids lourds », a déclaré Dana White sur le podcast des Nelk Boys Full Send. “Mais, dans la division des poids lourds en ce moment, nous retournons à Houston, Derrick Lewis affronte Ciryl Gane et celui qui remportera ce combat combattra Francis Ngannou. Celui qui gagne ce combat si Jon Jones veut revenir, il peut combattre l’un d’entre eux. Ou, vous pouvez combattre Stipe Miocic. Stipe a accepté ce combat et le prendra.

Même si Jones a clairement indiqué qu’il voulait un tir au titre immédiat., un combat contre Miocic a beaucoup de sens. C’est un combat assez important pour être un événement principal à la carte sans titre où le vainqueur obtiendrait un tir au titre des poids lourds. Cependant, on ne sait pas si Jones accepterait le combat même si Miocic l’a déjà accepté.

Selon Blanc, ne pense pas que Jones se battra à nouveau avant 2022, peu importe qui il combat. Cependant, il peut probablement revenir plus tôt s’il accepte le combat de Miocic, car les deux pourraient se battre début 2022, puis attendre que Ngannou combatte le vainqueur de Gane-Lewis.

