Dana White réagit au lancement viral raté de Conor McGregor

in

Dana White lors d’une conférence de presse à l’UFC

Conor McGregor a fait le premier lancer lors du récent match de MLB des Cubs de Chicago et des Twins du Minnesota et son erreur est devenue virale. La star de l’UFC n’a pas réduit la puissance de sa main gauche par rapport à l’utilisation qu’il en fait dans l’Octogone.

Le lancement viral raté de Conor McGregor

Pour cette même erreur, Dana White a été interrogée dans une récente interview sur The Jim Rome Show et le président de l’UFC lui-même a clairement indiqué que il n’a jamais accepté de faire le premier pas et ne le fera jamais.

Avis

« Laissez-moi commencer ici : Savez-vous combien de fois on m’a demandé de faire un premier pitch quelque part ? Et je ne le ferai jamais. Jamais. Comme tous ces gars qui pensent qu’ils peuvent se battre, les gars pensent qu’ils peuvent lancer une balle de baseball au marbre. C’est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît«.

Tout restera une anecdote mais sans aucun doute Ce fut un très bon moment Conor McGregor, quelqu’un qui se caractérise précisément par une énorme main gauche. Et Dana White ne veut pas que cela lui arrive.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité