Dana White répond à l’affirmation de Jake Paul selon laquelle il assommera le patron de l’UFC: “C’est vraiment logique”

Jake Paul pense que sa querelle avec Dana White prendra fin lorsqu’il éliminera le président de l’UFC.

“Il essaie de discréditer ce que je fais”, a déclaré Paul lors d’entraînements médiatiques avant son combat avec l’ancien champion des poids welters de l’UFC Tyron Woodley.

Jake Paul a continuellement irrité Dana White

“Un moment, il aime Tyron Woodley et il est cinq fois champion de l’UFC et Dana White dit:” C’est l’un des plus grands poids welters de tous les temps. Et puis, boum, 12 mois plus tard, il est nul, Jake Paul se bat contre lui, bla bla bla. Il essaie juste de discréditer tout ce que je fais.

«Ce que, bien sûr, c’est ce que je ferais si j’étais à sa place, c’est un gars intelligent. Je pense que cela se termine lorsque je le rencontre dans un club à Vegas et que je le mets KO.

White a répondu aux affirmations de Paul et étant donné que le YouTuber devenu boxeur professionnel a l’habitude de combattre des athlètes à la retraite d’autres sports, White pense qu’il est dans la bonne tranche d’âge pour un rebut de Paul.

“Cela a du sens”, a déclaré White à MMA Junkie à l’UFC lors de la conférence de presse d’après-combat ESPN 30.

Dana White n’aime pas Jake Paul

« J’ai 52 ans. Je suis dans la tranche d’âge des gars qu’il combat, alors oui, je pouvais le voir vouloir me combattre. Tout ce qu’il combat, ce sont des personnes de 50 ans.

« Laissez-moi vous dire quoi », a déclaré White. “Se mettre en rang. Il y a plein de gens qui voudraient m’agresser. Se mettre en rang. C’est une longue file d’attente, mon pote. Vous allez attendre un moment.

« Non, ça ne me dérange pas. C’est l’affaire dans laquelle nous sommes. Je le dis tout le temps à propos des combattants aussi. Nous ne sommes pas dans le business des gentils. C’est une affaire très méchante. Je dis beaucoup de choses méchantes sur les gens aussi. C’est juste une partie de ce jeu. C’est parfait.”

Esther Lin/SHOWTIME

Jake Paul contre Tyron Woodley est prévu pour le 29 août

White a critiqué à plusieurs reprises les efforts de combat professionnel de Logan et Jake Paul, même si le premier a déclaré qu’il aimerait participer à un octogone de l’UFC.

La relation de White avec Jake a été beaucoup plus controversée. Paul a toujours critiqué White pour combien il paie ses combattants de l’UFC et prétend qu’il donne à Woodley un salaire de carrière pour leur combat.

Malgré le discours incessant de Paul, White affirme qu’il ne travaillera jamais avec le jeune de 24 ans, mais le temps nous le dira.