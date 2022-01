Dana White répond aux demandes de Jake Paul et défie YouTuber d’essayer sa propre ligue MMA

Dana White lors d’une conférence de presse à l’UFC

Il n’a pas fallu longtemps à Dana White pour répondre aux demandes de Jake Paul.

samedi matin Paul publié une série de revendications pour le président de UFC, qu’il a accusé de consommation présumée de cocaïne et il a répondu à la Youtubeur laissant entendre qu’il utilise des stéroïdes.

Demandes de Paul Ils vont de l’augmentation du salaire minimum, et le partage des bénéfices de l’organisation, s’il acceptait, il entrerait dans la liste des combattants pour les tests antidopage de UTILISÉ, signer un contrat pour se battre et affronter Jorge Masvidal.

Samedi soir, blanc Il s’est exprimé sur ses réseaux sociaux et a publié une vidéo répondant à Paul. Où il lui a rappelé sa défiance, critique de sa carrière de boxeur, et aussi de son conseiller, Nakisa Bidarian, ancien directeur financier de UFC et je vous mets tous les deux au défi de vous lancer dans le business de MMA comme une promotion s’ils pensent que les combattants sur le terrain méritent plus d’argent.

« Jake, tu n’as jamais répondu au défi. Vous avez déclaré publiquement que je consommais de la cocaïne. Ce n’est pas comme ça. Alors j’ai dit : ‘Vous pouvez me tester au hasard pour la cocaïne pendant les dix prochaines années.’ Je pense que vous êtes un tricheur et je pense que vous utilisez des stéroïdes. Je veux donc vous donner un test de stéroïdes aléatoire pour les deux prochaines années. Et qu’avec ce que tu es sorti aujourd’hui, personne sur terre ne pense que tu l’as écrit, tu es trop stupide. Il a dit Blanc.

« Si vous pensez que vous pouvez faire mieux que nous, vous pouvez traiter les combattants mieux que nous. Allez démarrer votre propre entreprise. C’est facile à faire. Faites-le faire par le sorceleur (le manager de Paul). Il peut vous aider à démarrer. Ce sur quoi vous et le sorcier devez vous concentrer, c’est votre affaire. tu coules Vous ne pouvez pas vendre de PPV. Vous ne savez pas, oui, vous appelez Jorge Masvidal parce que c’est une superstar du pay-per-view. Nate Diaz, Conor McGregor, Mike Tyson, ce sont tous des superstars. Tu n’es pas. Vous ne pouvez pas vendre de PPV, alors faites ce que vous voulez. Je suis prêt à rouler mon pote. Je n’utilise pas de cocaïne. Utilisez-vous des stéroïdes ? Faisons ça, Jake ». conclu Dana.

Paul doit encore relever le défi de blanc, qui veut passer un contrôle antidopage à Youtubeur au hasard pendant deux ans, tandis que le président de UFC J’accepterais des tests aléatoires de cocaïne pour les 10 prochaines années.

Les déclarations entre Paul Oui blanc Ils existent depuis presque 1 an, et chaque réplique laisse l’atmosphère plus intense.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/