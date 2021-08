Dana White reproche à Francis Ngannou de ne pas vouloir se battre dans la vidéo promotionnelle de l’UFC 265

in

L’UFC voulait que Francis Ngannou et Derrick Lewis soient en tête d’affiche de l’UFC 265 à Houston. Ce qu’ils ont obtenu, c’est que Lewis affrontait Cyril Gane dans un combat pour le titre intérimaire et perdait complètement.

Lorsque l’UFC n’a pas obtenu ce qu’ils voulaient, le président de l’UFC, Dana White, est passé à l’offensive à ce sujet.

Cyril Gane a une main sur le trône des poids lourds à l’UFC

Dans la vidéo d’introduction de l’UFC 265 hier soir, White a carrément blâmé Ngannou.

“Si tu [Francis Ngannou] Je ne veux pas me battre, pas de problème. Vous pouvez attendre et faire le tour du monde en vacances, quoi que vous fassiez, assommez-vous. Chaque fois que vous êtes prêt, nous sommes là.

En réalité, Ngannou n’a remporté la ceinture des poids lourds de Stipe Miocic que fin mars. Il n’avait été champion que depuis environ deux mois et demi lorsque White a décroché le téléphone avec des ultimatums.

Après avoir fait un voyage de retour au Cameroun, Ngannou voulait un camp complet pour son prochain combat et pensait que septembre était le plus tôt possible pour revenir dans l’octogone – mais cela devait être début août. White avait conclu un accord avec Houston en partant du principe que Lewis serait l’événement principal.

Ainsi, le combat pour le titre intérimaire a été organisé et maintenant White a déclaré que le patron de la WWE, Vince McMahon, n’aurait pas pu mieux écrire l’histoire lui-même.

L’explication de White pour la ceinture intérimaire est simple: “Quand ils combattent Francis, c’est comme au bon vieux temps de l’IBF contre le champion WBC, et vous unifiez les ceintures”, a déclaré White à MMA Junkie. “C’est exactement comme ça que je le vois.”

Ngannou ne le voit pas du tout de cette façon.

Francis Ngannou n’a pas eu la vie facile à l’UFC

« J’ai entendu quelque chose aujourd’hui (de Dana White) comme : « Ça va être comme le titre unifié IBF et WBC. » Non, il n’y a pas de titre unifié », a déclaré Ngannou à Jimmy Smith de Sirius XM.

«C’est une promotion, c’est une ceinture, la ceinture UFC. Ce n’est pas comme s’il avait un nom différent comme le PFL venant défier l’UFC, alors on parle d’unifier la ceinture. J’étais là-bas en m’attendant à me battre, et ils viennent de trouver une sorte de titre intérimaire.

« C’était très surprenant parce que dans le passé, nous n’avons pas obtenu de titre intérimaire, parce que Stipe n’était pas actif et ils n’ont même pas du tout envisagé cela. Ils ne voulaient pas en parler.

«Je suis au point où, quand il s’agit de moi, rien de bon ne vient à ma rencontre, on dirait. Ils ne font rien de bon pour venir à ma rencontre. C’est bon, mais je pense qu’à ce stade de ma dernière manche, je mérite au moins un peu de respect en tant que champion UFC », a déclaré Ngannou.

L’ascension de Ngannou des mines de sable du Cameroun au champion des poids lourds de l’UFC est tout simplement époustouflante

Le Camerounais a ensuite expliqué comment l’UFC utilise des «techniques inappropriées» pour amener les combattants à se plier à leur volonté.

“Nous avons été assez surpris à ce sujet”, a déclaré Ngannou. «C’était comme deux mois et demi après avoir remporté le combat, et le mois dernier était tellement de pression.

À ce stade, je ne devrais plus être surpris de quoi que ce soit. En fin de compte, je suis le champion du monde des poids lourds UFC. Je suis toujours le champion. Ce n’est pas comme si quelqu’un me le donnait. Je l’ai gagné. C’est mon titre.

« Ce qu’ils font maintenant là-bas, ça m’importe peu. Si quelqu’un dit que je ne veux pas me battre, il ne sait pas de quoi il parle.

La relation de Dana White et Francis Ngannou est « précaire » en ce moment

La situation chez les poids lourds évolue rapidement. Ngannou et Gane seront nommés «Dès que possible» selon White, mais Miocic pourrait bien affronter Jon Jones pour décider qui défiera ensuite.

«Quand il est prêt à se battre, nous sommes prêts à partir. Il parle de se battre en poids lourd.

«Mais, dans la division des poids lourds, nous retournons actuellement à Houston, Derrick Lewis affronte Ciryl Gane et celui qui remportera ce combat combattra Francis Ngannou.

«Quiconque gagne ce combat, si Jon Jones veut revenir, il peut en combattre un. Ou, il peut combattre Stipe Miocic. Stipe a accepté ce combat et prendra ce combat.

Jon Jones est toujours l’homme que Francis Ngannou veut idéalement

Miocic accepter ce combat est quelque chose, mais Ngannou dit qu’il n’a rien entendu de l’UFC depuis que les négociations pour se battre à l’UFC 265 se sont effondrées.

“Silence radio”, a déclaré Ngannou. « C’est le silence radio. Espérons qu’ils ne sortiront pas et ne diront pas : « Oh, vous vous battez aujourd’hui ». Ensuite, je me dis ‘Ça n’a pas de sens.’ Ensuite, ils sont comme, ‘Oh, il ne veut pas se battre.’

“Je ne le ferai plus, car apparemment ils sont vraiment bons dans ce genre de choses.”