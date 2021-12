Dana White révèle que le prochain combat de Francis Ngannou à l’UFC 270 est le dernier de son contrat

Ce n’est un secret pour personne que Francis Ngannou, l’actuel champion des poids lourds linéaires, n’est pas satisfait de la façon dont il a été traité par l’organisation, notamment avec la création d’une ceinture intérimaire qui a été couronnée par Ciryl Gane, comme son prochain rival.

Les différences entre les deux sont si grandes que, dans le combat d’unification à l’UFC 270, ce pourrait être le dernier combat de Ngannou lors de son passage dans l’octogone.

Dans une interview avec ESPN, Dana Blanc, le président de UFC, a parlé de la situation actuelle de François Ngannou et a révélé que la lutte contre Ciryl Gane, est le dernier du contrat camerounais en UFC. Dana Il a également envoyé un message à Marquel Martin, gestionnaire de Ngannou après ses déclarations passées.

« Notre champion poids lourd est sur le point de faire le dernier combat de son contrat. Ces choses arrivent. On ne s’entend pas toujours avec les gens. Lorsque vous êtes un combattant, vous devez faire attention à qui vous représentez. Je ne pense pas qu’il ait le meilleur manager », il prétendait Blanc.

Le président de UFC a confié la responsabilité de renouveler ou de quitter François Ngannou, mais a révélé qu’en cas de coups Ciryl Gane, le Camerounais aurait un combat de plus sur son contrat actuel.

« Écoutez, si vous voulez être avec nous, nous aimerions vous avoir. Vous ne voulez pas être avec nous, pas de problème. Tout va bien. Je pense qu’à cause de son contrat, s’il gagne, il devra faire un combat de plus. Je parle de ça dans ma tête. Il aura probablement un combat de plus », Dana a conclu.

François Ngannou Oui Ciryl Gane ils s’affronteront dans le combat d’étoiles de UFC 270, le 22 janvier au Centre Honda à partir de Anaheim, Californie.

