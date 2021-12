Dana White révèle son intérêt pour la signature de Kayla Harrison : « Venez ici et combattez avec le meilleur de tous les temps »

C’est officiel : le UFC s’est joint à l’offre pour acquérir les services de Kayla Harrison.

Depuis la conclusion de votre contrat avec PFL Gagnant du tournoi des poids légers 2021 – et un chèque de 1 million de dollars – le médaillé olympique Harrison a été dans le collimateur des promotions MMA et même de la lutte professionnelle. Mais ce n’est que maintenant que Dana Blanc a rendu public son intérêt à recruter le combattant invaincu de Meilleure équipe américaine.

« Je suis intéressé par tout ce qui a à voir avec Kayla Harrison », a commenté White lors d’une interview avec TSN (via MMA Junkie). « Elle dit qu’elle est la meilleure combattante du monde, et il n’y a qu’une seule façon de le prouver : venez ici et combattez le meilleur de tous les temps. Voulez-vous être le meilleur de tous les temps ? Venez ici et combattez avec le meilleur de tous les temps.

En exerçant la suprématie pendant deux ans dans le PFL, une promotion dans laquelle il a amassé un dossier de 11-0, Harrison, un coéquipier de Amanda nunes, a réitéré qu’elle est la meilleure combattante du monde, mais en même temps ne s’est pas engagée dans l’idée d’un combat avec le Brésilien, ce qui n’est pas bien vu par les Blancs.

« Tout d’abord, Amanda Nunes est l’une des meilleures athlètes avec qui j’ai jamais travaillé, et elle n’accepte pas ce non-sens » nous sommes juste des amis « .

White a également confirmé l’évidence: qu’il ne maintient la division poids plume en vie que pour plaire à Nunes.

«Cette division est là pour le champion. Le jour où vous ne voudrez plus défendre cette ceinture, alors nous ne l’aurons plus. La division est là pour elle.

