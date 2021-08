Dana White sauvage ‘crackhead’ Oscar De La Hoya et prie pour qu’il se fasse ‘vicoirement’ KOd par Vitor Belfort dans le combat de retour

Dana White n’a pas retenu ses réflexions sur le combat de retour d’Oscar De La Hoya le mois prochain.

Le joueur de 48 ans devrait faire son retour sur le ring de boxe après 13 ans d’absence pour affronter l’ancien champion de l’UFC Vitor Belfort le 11 septembre.

2020 Josh Hedges

La haine de Dana pour Oscar vient de Floyd Mayweather contre Conor McGregor

De La Hoya n’a pas combattu depuis 2008 quand il a été battu par Manny Pacquiao à Las Vegas.

Belfort n’a plus combattu à l’UFC depuis mai 2018, lorsqu’il a été battu par Lyoto Machida, le joueur de 44 ans remportant son seul combat de boxe en 2006 contre Josemario Neves.

Lorsqu’on lui a demandé son avis sur le concours, White – qui a une rivalité de longue date avec De la Hoya – avait beaucoup à dire.

White a déclaré au Pat McAfee Show : « Je prie pour que Vitor assomme ce crackhead, l’assomme vicieusement.

. – .

De La Hoya est à la retraite depuis 2008

« Écoutez, même si je ne peux pas supporter ce sac de saleté, De La Hoya est légitime.

« À l’époque où De La Hoya et moi étions cool, j’étais en fait dans son camp. Juste son jab pourrait assommer les gens.

« De La Hoya à son apogée était la vraie affaire. C’est un vrai combat entre deux vrais gars.

«Je pense que Vitor a évidemment le pouvoir de le mettre KO, mais De La Hoya n’est pas une blague non plus.

“J’espère que tous les verres de coca et de tequila et tout ce que ce type a fait l’ont rattrapé et Vitor en pose un juste sur sa grande bouche et l’assomme inconscient.”