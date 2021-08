Dana White s’extasie sur Ciryl Gane

in

Ciryl Gane et Dana White devant l’UFC Las Vegas 20 | Image: MMA Junkie

Dana White n’était pas du tout contente de la précédente victoire de Ciryl Gane. « Tout le monde parle de Ciryl Gane comme étant le grand prétendant (pour le titre), mais regardez simplement ce que Francis (Ngannou) a fait à Jairzinho. C’était sa fête d’introduction et sa chance de montrer au monde qui il est.. Gagné, laissons-le là. Gagné”. C’était avant que le combattant français ne batte Derrick Lewis le week-end dernier pour remporter le titre intérimaire des poids lourds de l’UFC.

Après la dernière victoire de Ciryl Gane, qui va le conduire à se battre pour le championnat du monde, le président de la société a changé d’avis. De cette façon, il s’est prononcé en parlant aux médias après l’UFC 265 (via BJPenn.com) : « Un gars des médias m’a demandé cette semaine, apparemment j’avais dit que c’était un combattant ennuyeux. Je ne me souviens pas l’avoir dit. Je ne me souviens pas avoir dit que c’était un combattant ennuyeux», a commencé Dana White.

Il a poursuivi : « Si je l’ai dit, je l’assume. Mais je pense que ce type a du style. C’est un gros poids lourd puissant et dur à cuire qui se déplace comme un poids moyen.. Vous avez vu ce soir ce qu’il a fait à Derrick Lewis, il l’a complètement contrôlé. Il a fait paraître facile contre un gars qui peut assommer n’importe qui d’un seul coup. Ce gamin est super talentueux et, écoutez, quand vous commencez à entendre les gens dire que vous êtes ennuyeux, vous devez vous déconnecter et lutter contre votre style”, a conclu le président.

