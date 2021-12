Dana White, Tom Brady et LeBron James rendent hommage à la légende de la NFL John Madden après la mort de l’entraîneur, du diffuseur et de l’icône du jeu vidéo

Le légendaire entraîneur, diffuseur et icône du jeu vidéo, vainqueur du Super Bowl, John Madden, est malheureusement décédé à l’âge de 85 ans.

Madden a mené les Raiders d’Oakland au Super Bowl en 1977 avant de devenir un analyste extrêmement populaire après avoir pris sa retraite d’entraîneur.

Madden était un entraîneur, un diffuseur et une légende du jeu vidéo bien-aimés

Les hommages ont afflué pour Madden après sa mort à l’âge de 85 ans

Une toute nouvelle génération de fans connaissait son nom car il était le visage de Madden NFL Football, l’une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps.

« Au nom de toute la famille NFL, nous présentons nos condoléances à Virginie,

Mike, Joe et leurs familles », a déclaré le commissaire de la NFL Roger Goodell, faisant référence

à la femme et aux deux fils de Madden.

«Nous le connaissons tous comme l’entraîneur du Temple de la renommée des Raiders d’Oakland et le diffuseur qui a travaillé pour tous les grands réseaux, mais plus que tout, il était un mari, un père et un grand-père dévoué.

« Personne n’aimait le football plus que Coach. Il faisait du foot. Il a été une caisse de résonance incroyable pour moi et pour tant d’autres. Il n’y aura jamais un autre John Madden, et nous lui serons éternellement redevables pour tout ce qu’il a fait pour faire du football et de la NFL ce qu’il est aujourd’hui.

Madden a transcendé les générations grâce à sa franchise de jeux vidéo NFL

Sept fois champion du NFL Super Bowl et actuel quart-arrière de Tampa Bay, Tom Brady a également rendu hommage en déclarant : « Il a toujours été si bon avec moi. RIP à une légende de notre jeu.

Le grand LeBron James de la NBA a déclaré : « Reposez-vous au paradis Au bouc John Madden !!!! Votre héritage continuera à vivre !!!!!

Le président de l’UFC, Dana White, a ajouté : « RIP John Madden. Quelle vie incroyable.

Repose au paradis Au John Madden !!!! Votre héritage continuera à vivre ♾!!!!! – LeBron James (@KingJames) 29 décembre 2021

Madden a entraîné les Raiders de 1969 à 1978, remportant le Super Bowl XI en 1977 après avoir terminé la saison régulière avec une fiche de 13-1.

Il a remporté 16 Emmy Awards et couvert 11 Super Bowls en tant que diffuseur de 1979 à 2009. Il a été intronisé au Pro Football Hall of Fame en 2006.

La franchise de jeux vidéo Madden a été lancée en 1988 par EA Sports.

« Les gens demandent toujours, êtes-vous un entraîneur ou un diffuseur ou un gars de jeux vidéo ? » il a dit quand a été élu au Temple de la renommée. « Je suis entraîneur, j’ai toujours été entraîneur.