Dana White veut Nate Diaz contre le phénomène UFC Khamzat Chimaev et pour le combat final de l’Américain de son contrat

Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé qu’il était intéressé par le prochain combat de Khamzat Chimaev contre le légendaire Nate Diaz.

Chimaev est devenu un phénomène à l’UFC avec quatre victoires à son actif – toutes terminées – ce qui fait de lui un 10-0 au total. Il a plus de victoires qu’il n’en a reçu à l’UFC.

.

Chimaev appelle les plus grands noms du sport, dont Nate Diaz

« Nous allons en parler à Nate », a déclaré White. « Cent pour cent [I’m interested in making that fight].

« Ce gars ne ressemble à rien de ce que personne n’a jamais vu. Quand on y pense, il a plus de victoires à l’UFC qu’il n’a été touché à l’intérieur de l’octogone. C’est fou. L’autre soir, ils ont filmé son débrayage sur Instagram Live, et cela a battu le record. C’est le plus grand Instagram Live que nous ayons jamais fait.

Le fait qu’il y ait un record UFC que Conor McGregor n’a pas est assez incroyable en soi.

Chimaev est une star montante et Diaz est un tirage au box-office éprouvé. Le Suédois d’origine russe a appelé Diaz après sa dernière victoire contre Li Jingliang.

. – .

Nate Diaz est toujours l’un des plus grands noms du sport

« Hé, Diaz, allons-y, frère », a déclaré Chimaev aux journalistes après le combat à l’UFC 267. « Allons-y. Tu vas fumer, mon pote. Voyons qui est le vrai gangster.

Diaz, 36 ans, est sur le dernier combat de son contrat avec l’UFC et a fait allusion à tester l’agence libre une fois son contrat terminé.

Le journaliste du MMA, Ariel Helwani, pense que l’UFC n’offre à Diaz ce combat que parce que s’il ne re-signe pas, ils en ont tiré le maximum de profit en aidant à faire une autre star sur son chemin.

Nate Diaz et Lhamzat Chimaev tireraient certainement de l’argent

« En d’autres termes, si Diaz allait à l’UFC aujourd’hui et disait, oubliez l’agence libre, signons simplement un nouvel accord de six combats maintenant, je vous garantis qu’ils lui donneraient quelqu’un comme Vicente Luque ensuite », a-t-il écrit sur Twitter .

« En d’autres termes, la seule raison pour laquelle ils veulent faire ce combat est parce que c’est le dernier combat de son contrat. »

Ces dernières semaines, Diaz a exprimé son intérêt à combattre Tony Ferguson et Vicente Luque.

Jake Paul a régulièrement ciblé Nate Diaz

Si le natif de Stockton quittait l’UFC, il pourrait peut-être affronter Jake Paul dans un match de boxe qui générerait une bonne somme d’argent et le couple aurait échangé des insultes sur les réseaux sociaux.

Cependant, cela laisserait également le combat de la trilogie méga-argent avec McGregor sur la table et avec cette série à égalité 1-1, cela ne semblerait pas être une fin appropriée pour les deux hommes.

. – .

Nate Diaz et Lhamzat Chimaev tireraient certainement de l’argent