Dance Dance Revolution: Mario Mix, ou cette fois Mario Got Movin’ To Mozart – Feature

Image : Nintendo/Konami

À première vue, Dance Dance Revolution : Mario Mix semble être le sous-produit ordinaire et évident de Konami et Nintendo continuant à opérer dans le même espace créatif.

Après tout, au moment de la sortie du jeu en 2005, Mario faisait déjà des choses non-Mario depuis très longtemps – il pouvait peindre, faire du kart, diriger un hôtel, jouer dans son propre RPG, administrer des médicaments, etc. beaucoup plus. Danse Danse Révolution avait non seulement inclus quelques morceaux sous licence depuis la sortie arcade de l’original en 1998, mais avait également prouvé qu’il était plus qu’heureux de coopérer avec des marques de premier plan, au point même de produire quelques Hello Kitty Jeux LCD DDR.

Tout ce que ces deux légendes de l’industrie avaient à faire était alors de mélanger ces deux séries universellement populaires et très réussies, de récolter les bénéfices inévitables, puis de s’asseoir dans un bureau japonais quelque part et de signer un contrat pour plus de la même chose l’année suivante. C’est une formule éprouvée ; Les titres Hatsune Miku de Sega sont un mélange en constante évolution d’artistes indépendants parfois ornés de remix vocaux de pistes d’arcade classiques, et la série Taiko no Tatsujin de Namco a, au fil des ans, inclus des pistes invitées avec tout, de Ridge Racer à Undertale. L’entrée de Mario dans ce genre musical accommodant aurait dû être facile et annuelle, une autre corde à l’arc déjà plein du plombier.

Au lieu de cela, nous avons eu, eh bien, Mario Mix.

Connu comme Scène de danse : Mario Mix en Europe, ce titre GameCube développé par Konami et Hudson Soft est absolument dingue – « Mon oncle qui travaille chez Nintendo a dit…[insert impossible playground rumour of your choice here]” niveaux de dingue – et cela est dû en grande partie au mode histoire qui, selon votre point de vue, est soit la meilleure chose qui soit arrivée à un jeu de danse jamais créé, soit une offense totale à vos yeux, à votre collection de jeux et à votre sens. de rythme.

Pendant les premières secondes, tout est assez innocent. Votre tâche consiste à récupérer les clés musicales fraîchement dispersées, puis à les remettre en place en toute sécurité avant que tout le monde ne se retrouve incapable de résister à l’envie de danser, peu importe à quel point cela peut être gênant, puis Toad ajoute joyeusement « Oh ouais et chaos et la discorde va pleuvoir sur le Royaume Champignon et peut-être nous détruire tous » à son explication de votre quête rythmique, comme si la seule chose qui manquait à un jeu de danse était le péril de la fin du monde.

Dans une tentative admirable d’intégrer la série de danses voyantes de Konami avec le gameplay traditionnel de Mario, chaque problème dans le Royaume Champignon est – pour un seul jeu – causé et résolu par le pouvoir de la musique

Tout est en descente (ou en montée selon la façon dont vous voyez ces choses) à partir de là, se transformant joyeusement en une histoire totalement inutile qui semble ridicule même dans un cadre qui présente régulièrement des gens qui parlent de champignons et un lézard cracheur de feu avec un truc pour kidnapper des locaux les princesses. Dans une tentative admirable d’intégrer la série de danse spectaculaire de Konami avec le gameplay traditionnel de Mario, chaque problème dans le Royaume Champignon est – pour un seul jeu – causé et résolu par le pouvoir de la musique, qui dans ce cas revient au joueur à utiliser ses pieds nus pour appuyez sur les quatre touches fléchées du tapis de danse dépliable inclus.

La première chose que Mario doit faire est d’utiliser le pouvoir de la danse pour… traverser une rivière, dans un bateau. Après cela, il lui est demandé d’utiliser ses mouvements habiles pour faire n’importe quoi d’esquiver Bullet Bills, empêcher Koopa Troopas de se déchaîner dans un potager, devancer Waluigi dans un dance-off, piétiner Goombas au rythme de la musique (le tapis de danse fait toujours que l’on se sente un peu cruel) et détordre un hôtel récemment tordu car, comme le souligne à juste titre le propriétaire de Toadette, “Personne ne veut passer ses vacances dans un tire-bouchon!”.

Les mini-jeux qui brisent cette folie sont tout aussi étranges, vous facilitant les tâches que tout le monde s’attendrait de la configuration – le pilier de la station balnéaire, courir à la manière de l’athlétisme pour effectuer un saut de mât – et puis après qu’il ait vous a attiré, Mario Mix décide de frapper stratégiquement tous les Koopa Troopas qui passent avec de gigantesques gants de boxe robotique parce que… eh bien, cela passe le temps, nous supposons.

Tout cela est en permanence lié à ce qui ne peut être décrit que poliment comme un choix musical discutable. Nous savons que c’est tentant, mais s’il vous plaît, posez les fourches et finissons – il ne fait aucun doute que la musique de Mario est magnifiquement écrite, intemporelle et convient aux jeux pour lesquels elle a été créée comme le gant d’une blancheur impeccable du plombier, mais ce n’est pas par conception quelque chose qui était jamais destiné à être dansé (malgré la tentative des ambassadeurs de Funk de prouver le contraire). Même remixé aussi massivement que ces morceaux le sont, ça ne marche pas vraiment.

Ah, et Mozart ? Strauss ? Aussi fougueux (et sans licence) que soient ces arrangements classiques, personne n’a jamais regardé un jeu de rythme – pas même Maestro fou !de la playlist oubliée depuis longtemps – et j’ai pensé “Ça a l’air bien, mais y a-t-il Tritsch-Tratsch-Polka là-dedans?”.

L’arrière normalement banal de Mario est fait pour bouger de manière animée d’une manière généralement réservée à un certain type de fan art

Au moins, les moments les plus étranges sont équilibrés par un style visuel parfaitement fidèle à la série très appréciée sur laquelle le jeu est basé … sauf quand ils ne le sont pas. Les mains gantées délibérément surdimensionnées et les chaussures marron épaisses de Mario sont absolument parfaites pour leur objectif habituel d’aider les joueurs à suivre facilement un personnage de plate-forme qui court et saute partout à grande vitesse, mais deviennent une expérience «hypnotique» lorsqu’ils sont transférés comme- est dans un jeu de rythme optimiste. Les mains géantes de Mario claquent fréquemment comme s’il essayait d’effrayer les pigeons de sa pelouse et son derrière normalement banal est fait pour secouer de manière animée d’une manière généralement réservée à un certain type de fan art; et c’est d’autant plus facile à remarquer grâce à l’action de danse (sensiblement) simplifiée de Mario Mix, qui favorise, pour la plupart, des frappes simples de flèches individuelles confortablement espacées par rapport aux diagrammes de pas fluides qui ont fait de la série de danse de Konami un succès si épuisant dans arcades à travers le monde.

Alors, qu’est-ce que c’est que Mario Mix ? Est-ce une version joyeusement décalée de deux séries normalement sûres et fiables, ou plutôt un « Maintenant, c’est ce que j’appelle… Une très mauvaise idée » ? Avons-nous finalement trouvé la seule chose à laquelle Mario n’était pas bon, même si le jeu est au moins sur le papier fidèle à tous ses composants ?

Bataille de danse Waluigi ? Insta-10, sûrement ?

Nous ne sommes toujours pas tout à fait sûrs – mais que ce soit bon, mauvais ou Dance Dance Revolution: Mario Mix, nous sommes heureux que Nintendo ait au moins eu le courage de permettre l’existence de cette expérience inoubliable. Parce que si rien d’autre, il est certainement impossible d’oublier.

Que pensez-vous du pays des merveilles du boogie de Mario ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous et consultez nos autres articles du Nintendo Life VGM Fest dans notre saison d’interviews et de fonctionnalités axées sur la musique.