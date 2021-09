‘Dance Hall At Louse Point’: True Wildcard de PJ Harvey

La salle de danse à Louse Point est PJ Harvey‘s wildcard – initialement considéré comme un projet secondaire bizarre avec le vieil ami John Parish, mais maintenant généralement considéré comme une expérience collaborative captivante. Certains auditeurs le considèrent même comme sa meilleure sortie – bien que d’autres se demandent encore de quoi il s’agissait. Essentiellement, Dance Hall est ce qui s’est passé lorsque deux personnalités musicales fortes mais opposées se sont réunies et ont enregistré un disque.

Malgré venir après Pour t’apporter mon amour dans la chronologie Harvey, ce n’est pas la suite de cet enregistrement. Ce n’est même pas un album de PJ Harvey. Elle prend la deuxième place à Parish dans la facturation, et les tâches ont été partagées également – ​​elle a écrit les paroles et chanté ; il composa la musique et joua de presque tous les instruments.

Entre eux, Harvey et Parish ont trouvé un espace où sa théâtralité rencontrait son sens de la discipline. Ces chansons ressemblent à des histoires courtes, avec les paroles et la voix de Harvey comme intrigues et la netteté de Parish jouant les illustrations finement gravées. Elle est viscérale, il est intellectuel, et la rencontre des contraires en a fait un disque étonnant et parfois inquiétant.

Il est donc difficile de comprendre comment cela aurait pu être rejeté comme «une sortie mineure pour elle» par un critique de 1996. Vous n’avez besoin que d’entendre le morceau « Taut », une épave sinistre et bavarde d’une chanson, ou la reprise engourdie de Peggy Lee‘s “Est-ce tout ce qu’il y a?” de savoir qu’elle y mettait toutes ses formidables énergies.

Les ventes, cependant, ne correspondaient pas à celles de To Bring You My Love. Il y avait des raisons : bien qu’ayant coproduit ce LP, le multi-instrumentiste Parish était plus ou moins inconnu, et Harvey elle-même n’a pas fait grand-chose pour promouvoir le disque. De plus, de nombreux auditeurs ne comprenaient tout simplement pas ce qu’ils faisaient.

Harvey, pour sa part, en a toujours été passionnée : « C’est le disque dont je suis vraiment fière, dit-elle en 2001. C’était un énorme tournant. Face à la musique de John, qui est si différente de la mienne, cela m’a juste fait écrire des paroles d’une manière très différente.

En 1996, Harvey sortait de 12 mois solides de promotion de To Bring You My Love, l’album qui l’a propulsée au sommet de la liste A du rock alternatif. Elle était “très usée et très désabusée”, a-t-elle admis des années plus tard. Une grande partie de l’année écoulée avait été consacrée aux tournées, un processus épuisant, bien qu’elle ait considérablement amélioré son jeu de scène : les tenues de scène comprenaient un catsuit rose fluo et un costume de sirène. En Grande-Bretagne, elle était une propriété si populaire qu’en juillet de la même année, elle est apparue dans l’émission musicale phare du pays, Le top des pops.

En conséquence, les attentes pour son prochain album étaient élevées. Mais le “vrai” prochain album, Est-ce le désir ?, ne viendra qu’en 1998. La raison en était qu’après trois albums consécutifs du groupe PJ Harvey et la tournée qui vient de se terminer, elle ne pouvait plus tout recommencer. Faire un disque avec Parish – qu’elle connaissait depuis l’âge de 17 ans et jouait du saxo dans son groupe Automatic Dlamini – était la solution.

Tout a commencé avec une demande de Harvey. Parish avait récemment écrit de la musique pour une production théâtrale locale, et elle était tellement fascinée qu’elle lui a demandé de composer quelques chansons pour elle « dans ce genre de [theatrical] veine.” Parish a rapidement proposé plusieurs morceaux et elle a commencé à écrire des paroles pour eux tout en continuant à tourner To Bring You My Love.

Parish était le guitariste de la tournée, elle a donc pu lui présenter ses paroles dès qu’elle les avait écrites – livrant littéralement des cassettes à sa chambre d’hôtel. (Chaque titre de la tracklist est suivi d’un nom de ville entre parenthèses – Tokyo, Modène, Stockholm, et al – se référant aux endroits où les paroles ont été conçues). En février 1996, ils décampèrent dans un studio près de la maison d’Harvey dans le Dorset et trois semaines plus tard, Dance Hall At Louse Hall était terminé.

Harvey s’était souvent senti exaspéré par les auditeurs qui pensaient que ses chansons étaient autobiographiques. Avec ce disque, elle était absolument catégorique sur le fait qu’ils étaient fictifs. Les personnages étaient si extrêmes, a-t-elle noté, que personne ne pouvait penser qu’ils étaient réels. En effet, « Taut » commence par les mots « Puis-je vous dire quelque chose ? Puis-je vous raconter une histoire ? » Il se souvient ensuite du «printemps ou de l’été 65», lorsque le protagoniste et son petit ami Billy passaient leurs journées à avoir des relations sexuelles vigoureuses dans sa voiture rouge. Il y a pratiquement un roman de John Updike dans ce morceau.

Ce qu’elle et Parish ont présenté aux auditeurs de Dance Hall à Louse Point, c’était 39 minutes de narration, Harvey essayant différents rôles. Sur le « Rope Bridge Crossing » humide et blues du delta, c’est un homme, poussé par sa femme à vivre sa vie – elle attendra son retour ; puis il y a le soldat qui s’en va et sa fille dans “Civil War Correspondent” (son push-and-pull complexe entre la voix de Polly et la guitare de Parish est impressionnant).

L’avant-dernière chanson titre est un instrumental jazz-rock, donnant à Parish son moment au soleil, et le LP se termine par un cliffhanger sous la forme de “Lost Fun Zone”, une minute et demie de Harvey – ou de qui qu’elle soit. jouer – prétendre qu’elle ne mourrait jamais… elle reviendra.

Polly et Parish collaboreront sur un autre album en 2009, Une femme qu’un homme passa, mais l’étrangeté et la ferveur de Dance Hall At Louse Point en font une pièce unique. C’est le son des musiciens créant quelque chose de déconcertant, d’émouvant et de plus grand que la somme de ses parties.

Achetez ou diffusez Dance Hall à Louse Point.