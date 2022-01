Dancehall Queen Spice est nominé pour le premier Grammy et entre dans l’histoire

Lire du contenu vidéo

Pimenter veut montrer aux femmes tout ce qui peut être accompli par elles-mêmes, et nous dit que faire l’histoire des Grammy avec son premier album est un grand pas vers cet objectif.

The Queen of Dancehall est l’une des 2 femmes artistes dancehall — l’autre étant Etana — être nominé pour le meilleur album de reggae. C’est une première pour les Grammys, et lors de l’émission « TMZ Live » de mardi, elle nous a parlé de son histoire de haillons à la richesse … dans la vie et l’industrie.

Le titre de son album nominé est « 10 » – juste parce qu’elle dit : « Au cours des 10 dernières années, je me suis débrouillé moi-même. J’ai été ma propre maison de disques, mon styliste et tout, alors je suis juste super contente. et excité. »

Spice nous dit qu’elle veut montrer aux gens qu’il est possible de faire des rêves une réalité… « Quand une porte se ferme, vous pouvez en ouvrir une autre », dit-elle.

Cela a été une année énorme pour l’artiste dancehall et la star de « Love & Hip-Hop Atlanta ».

Elle a sorti son album à succès en août… et une grande partie de ce succès est venue du single principal, « Go Down Deh » ft. Hirsute et Sean Paul.

Les gens de la scène musicale ne sont pas les seuls à être d’accord non plus. Le mois dernier, la chanson est même arrivée à l’ancien Prez Obamala liste de lecture de 2021.

Spice dit que son slogan est « de sans-abri à la grandeur », et en effet elle le vit… elle nous a dit qu’elle venait d’acheter une maison à ATL et qu’elle se débrouillait extrêmement bien pour elle-même.

Les Grammy Awards sont censés tomber le 31 janvier à LA… tant qu’Omicron ne gâche pas le plaisir de tout le monde.