D’anciens collègues de Pivotal Software lèvent 4,7 millions de dollars pour la startup de remédiation de code de Seattle Moderne

in

Les co-fondateurs de Moderne Olga Kundzich et Jonathan Schneider. (Photos modernes)

Nouveau financement : Moderne a décroché 4,7 millions de dollars pour son logiciel qui aide les développeurs à gagner du temps en automatisant la migration du code et les correctifs. La société basée à Seattle a été fondée par Olga Kundzich et Jonathan Schneider, anciens collègues de Pivotal Software, qui a été racheté par VMware en 2019.

La technique : Le logiciel est basé sur OpenRewrite, un outil de refactorisation automatisé à grande échelle pour le code que Schneider a développé lors d’un passage chez Netflix. La refactorisation est un terme utilisé dans le développement de logiciels qui décrit le processus de restructuration du code existant tout en préservant les fonctionnalités existantes.

Les entreprises utilisent Moderne lorsqu’elles mettent à niveau des dépendances, des bibliothèques et des frameworks tiers ; lors de la numérisation du code pour éliminer les CVE ou les vulnérabilités et expositions communes ; et pour la maintenance des API internes.

L’idée est de donner aux développeurs un moyen de suivre les changements dans une base de code à un moment où le volume et la variété du code augmentent.

Compétition: Schneider a déclaré qu’il existe peu de produits qui effectuent des corrections automatisées dans le code. Il existe des technologies de recherche et de rapport telles que CodeQL de Github, Sourcegraph et autres. Des produits tels que Contrast Security, Rapid7 et Tenable aident à réduire les risques de cybersécurité, mais aucun ne ferme les vecteurs d’attaque à la source dans le code lui-même, selon Schneider.

Et après? Moderne a participé à un programme bêta restreint, mais le nouveau financement aidera à commercialiser le produit et à développer son équipe. L’entreprise compte moins de 15 salariés.

Investisseurs : True Ventures a mené la ronde, qui comprenait la participation de Mango Capital, Overtime.vc, Github CTO Jason Warner, le co-fondateur et PDG de Datadog Olivier Pomel, et le co-fondateur et ancien CTO de Coverity Andy Chou.