D’anciens concepteurs d’Amazon imaginent un berceau en carton à 148 $ et dorment mieux avec une solution durable

Un bébé est montré dans un berceau en carton fabriqué par Juno, basé à Seattle. (Photo Junon)

Deux designers industriels qui ont aidé à créer et à lancer le premier magasin de proximité sans caisse Amazon Go ont un nouveau bébé, comme certains fondateurs aiment se référer à leurs startups. Juno, récemment lancé, en est en fait à ses balbutiements et il s’agit vraiment de bébés.

Le premier produit de la société basée à Seattle est un couffin durable, portable et escamotable pour les nouveau-nés qui se vend 148 $. Et il est en carton.

Mais avant d’imaginer une ampoule s’allumer au-dessus de la tête de deux anciens designers d’Amazon qui étaient entourés de trop de boîtes de livraison, il y a plus que cela.

Le co-fondateur Herman Chan, un designer de longue date qui a passé près de quatre ans chez Amazon, était le père d’un petit garçon il y a six ans lorsque lui et sa femme ont commencé à perdre le sommeil pour savoir où leur bébé devrait dormir. Ils ne voulaient pas dépenser des centaines de dollars pour quelque chose qui pourrait être destiné à une décharge dans quelques mois.

«Quand nous avons eu Otis, nous voulions vraiment l’option la plus saine et la plus sûre pour lui. Nous voulions juste des produits naturels et biologiques », a déclaré Chan. « Nous avons été vraiment déçus en ce qui concerne le berceau. Tout ce que nous avons trouvé était synthétique et plastique. Nous ne pouvions pas trouver ce que nous recherchions au prix que nous pouvions nous permettre, c’est vraiment ce qui nous a poussés à dire : “Nous devons inventer ça”.

Thomas Duester, à gauche, et Herman Chan, designers industriels qui ont cofondé Juno après avoir travaillé ensemble chez Amazon. (Photo Junon)

Chan a travaillé pendant plusieurs années chez Teague, un cabinet de conseil en design qui l’a amené à travailler sur des choses telles que les intérieurs d’avions. Chez Amazon, il a fait équipe avec Thomas Duester, un autre designer de longue date qui compte parmi ses succès la première ampoule LED grand public de Philips. Au sein de l’équipe Amazon Go, ils ont développé des points de contact client tels que des portes d’entrée en magasin ainsi que d’autres composants physiques avec une technologie intégrée.

Chan et Duester ont lancé leur propre studio d’invention appelé formfuture en 2018 et Juno est né ce mois-ci.

“En tant que concepteurs, Thomas et moi avons tous deux une solide expérience dans le lancement de vrais produits et de vraies expériences”, a déclaré Chan. « Trouver un moyen d’équilibrer les différents besoins de l’entreprise, c’est là qu’Amazon nous a vraiment appris et nous a donné la boîte à outils pour avoir la confiance nécessaire pour cela. »

Le berceau Juno ressemble au type d’idée de design minimaliste qui pourrait apparaître dans une maison moderne sur les pages du magazine Dwell. Il est naturel de le regarder et de penser : « C’est une boîte » et « Je pourrais le faire. » Mais ce n’est pas le cas, et vous auriez dû.

Le contenu d’une boîte Juno Bassinet. (Photo Junon)

Chan dit que Juno se différencie des autres produits de l’espace parce qu’il n’essaie pas d’être tout. Il n’y a pas de mécanisme de bascule automatique ou de construction en plastique qui promet une utilisation à vie. Le berceau se déplie et s’installe en un rien de temps, avec un matelas de sol respirant, entièrement naturel et fabriqué par une entreprise de New York. Et il se décompose et retourne dans une boîte de transport en carton plus rapidement qu’une nouvelle maman ou un nouveau papa pourrait dire: “Comment diable ce pack-n-play se plie-t-il ?!”

Le carton est durable, de qualité supérieure, d’origine durable et construit à Renton, Wash. Il y a une surface de couchage perforée pour permettre une meilleure circulation d’air et le berceau est protégé par un revêtement biodégradable à base d’eau qui résiste au type d’humidité qui sort de nouveaux humains.

Chan et Duester ont été exposés à de nombreux matériaux et aux opportunités qu’ils présentent tout en innovant pour une entreprise comme Amazon. Mais ils n’avaient pas l’intention de construire un berceau en carton. Ils ont commencé par le problème : concevoir un environnement sain pour le sommeil d’un bébé, qui est également une expérience formidable pour les parents et meilleure pour la planète.

« Si les gens regardent le carton [they say] « boîte en carton », mais c’est tellement plus », a déclaré Chan. « Le carton est fait sur mesure. Nous avons passé trois ans à déterminer quel est le carton le plus résistant que nous puissions fabriquer en combinant deux currugates différents contenant le papier le plus épais, certifié durable.

Le berceau de Juno a un sceau d’approbation de la Juvenile Products Manufacturers Association. Il a remporté un prestigieux prix de design iF et un prix international de bronze pour l’excellence du design.

La startup, avec cinq employés, est actuellement en mode crawl, walk, run, attendant de voir s’il y a assez de croyants. Pour l’instant, les ventes se font sur le site Web de Juno. Les futurs produits répondront à la mission de fabriquer des objets conçus pour la durée de vie pour laquelle ils sont utilisés, à partir des matériaux les plus logiques.

“Ce que nous ne sommes pas, c’est une entreprise qui se consacre uniquement au carton”, a déclaré Chan.

Le berceau rappelle les boîtes pour bébé en Finlande, où chaque femme enceinte reçoit une boîte d’articles essentiels pour bébé – y compris la boîte dans laquelle bébé peut dormir – depuis les années 1930. Le pays a l’un des taux de mortalité infantile les plus bas au monde.

Chan a déclaré que l’approche de la Finlande avait permis aux créateurs de Juno de réaliser que le carton était une excellente option. Le défi sera de convaincre les familles d’Amérique du Nord, où le concept n’est pas familier.

Mais il cite la recyclabilité et le fait de garder plus de déchets hors des décharges comme de grands facteurs de motivation. Et avec tant de plastique dans nos océans, Chan a déclaré que le changement doit commencer quelque part.

“Pour nous, c’est une voie à suivre”, a-t-il déclaré. « Repenser à ce qui a été créé dans le passé et s’interroger sur ce qui est important aujourd’hui. »

Chan ne pourra peut-être pas entasser son corps d’adulte dans l’un de ses berceaux, mais peut-être dormira-t-il mieux en sachant que Juno cherche des solutions à des problèmes avec lesquels aucun enfant ne devrait avoir à grandir.