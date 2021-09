D’anciens concepteurs d’Apple et de Beats lancent une puissante webcam 4K conçue pour Mac

Une équipe d’anciens employés d’Apple, Beats et Uber met sur le marché une nouvelle webcam 4K qui est présentée comme « la première webcam professionnelle ». En plus de ce qui ressemble à une qualité d’image supérieure, le nouvel appareil, nommé Opal C1 comprend une construction premium, des microphones à formation de faisceau à réduction de bruit, une prise en charge macOS plug-and-play via l’application Mac exclusive, des outils professionnels et bien plus encore.

Opal est prêt à bouleverser le marché des webcams Mac et bien que l’appareil ne soit pas encore expédié, des précommandes bêta limitées sont en cours.

Le co-fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, est l’un des bailleurs de fonds de la nouvelle société et il a récemment partagé un aperçu d’une version bêta du matériel, y compris son point de vue selon lequel “la qualité est époustouflante …” suivi de “Webcams, bienvenue en 2021 . ” (h/t Will Sigmon).

L’Opal C1 est très impressionnant avec un capteur Sony de 7,8 mm qui offre une résolution 4K 4056 x 3040, 60 ips, f1.8 avec un objectif à six éléments.

Opal dit que la webcam C1 offre 2,4 fois plus de lumière “que toute autre webcam” et “5 fois la résolution d’une webcam ordinaire”.

Les autres fonctionnalités incluent « MicMesh » :

une gamme de microphones à formation de faisceaux qui détectent et se concentrent sur le son de votre voix. Et avec la suppression intelligente du bruit, chaque ding, chute et aboiement de chien est filtré pour obtenir une expérience audio qui parle clairement d’elle-même.

Le boîtier est fabriqué à partir d'”aluminium de qualité aérodynamique” et à l’intérieur de la webcam en tant que micropuce neuronale Opal Trillium personnalisée qui offre 4 billions d’opérations par seconde avec une puce Intel VPU.

Les fonctionnalités Pro incluent le bokeh, les retouches et des commandes d’image plus fines pour la luminosité, le contraste et la balance des blancs.

Venant d’anciens employés d’Apple et de Beats, pas de surprise, mais merveilleux de voir qu’Opal inclut une belle intégration native avec les Mac dès la sortie de la boîte. Et il semble qu’Opal se concentre presque uniquement sur les utilisateurs de Mac, car l’application est uniquement destinée à macOS.

Accédez à toute la puissance du matériel sur l’application Opal, conçue exclusivement pour Mac.

Les réservations sont ouvertes dès maintenant pour l’Opal C1 en blanc ou noir avec un prix de 300 $ – c’est à ce moment-là que vous êtes invité à acheter pendant la période bêta limitée. Vous pouvez vous inscrire à cette liste ici.

