D’anciens détenus racontent sur TikTok ce que c’était que de vivre avec ‘La Mataviejitas’ – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Juana Barraza, mieux connue sous le nom de La Mataviejitas, purge l’une des peines de prison les plus longues, après avoir été reconnue coupable du meurtre de plusieurs femmes âgées. Il est actuellement à la prison de Santa Martha Acatitla et sa dernière apparition était dans une interview avec Yolanda Andrade sur son programme.

Dos reclusas que estuvieron en el penal donde actualmente habita Juana Barraza contaron en sus redes sociales, luego de que sus seguidores les preguntaron si habían conocido a la asesina, cómo fue su trato con la mujer que cumple una larga sentencia, que espera le sea reducida dans un futur.

L’utilisatrice Citlalli Fernández, qui a déclaré à ses abonnés qu’elle avait purgé une peine de prison, a expliqué dans une vidéo comment elle avait été traitée avec l’un des tueurs en série les plus médiatiques du pays et a mentionné que la femme était bien traitée avec les autres, en plus de vendre de la nourriture.

Le tiktoker a déclaré que Juana Barraza est dans le bâtiment de la population GH et qu’elle porte du bleu, puisqu’elle purge déjà une peine “que tout le monde connaît déjà”.

« Juanita Barraza, eh bien, elle a déjà ses années là-bas, non ? Tout le monde le sait déjà et bien, il est dans le bâtiment de la population GH déjà en bleu, remplissant une phrase que tout le monde connaît déjà. Les samedis, lundis et mardis, elle vend des tacos au ragoût dans le bâtiment G car en bas, ils vendent de la très bonne nourriture, alors elle vend ses tacos », a déclaré l’utilisateur.

Citlalli Fernández a également déclaré que Juana Barraza est une personne très gentille et douce en prison, elle l’a décrite comme une femme grande, très sérieuse, qui impose un peu quand vous êtes avec elle.

“Et non, elle est très sympathique, un jour j’ai dû être avec elle car ils allaient nous certifier tous les deux. A elle parce qu’elle allait se battre avec une femme et moi parce que j’avais un problème avec certains collègues du ranch et pendant qu’on attendait le verdict et passer, je parlais avec elle là-bas », a-t-il commenté.

D’autre part, un autre utilisateur a également raconté comment s’était déroulée la rencontre avec la Dame du Silence, comme elle s’appelait sur le ring, Juana Barraza, où elle a été interviewée dans une émission télévisée Azteca, ce qui a aidé à arrêter la femme.

Angélica López, une utilisatrice de TikTok, a déclaré qu’elle ne jugeait pas les gens en prison, encore moins pour leur crime.

«Juana Barraza vendait des tacos au ragoût, des sopes, des quesadillas, très délicieux d’ailleurs, dans une chambre différente de la mienne, la vérité est qu’elle en a imposé beaucoup. Elle est super grande et robuste, mais au moins il ne me traite jamais mal ».

Le tiktoker a déclaré qu’un jour, la femme lui avait conseillé de ne laisser personne derrière et de continuer à danser et qu’elle se débrouillait très bien.

« Un jour, il m’a même dit de ne laisser personne d’autre derrière, de continuer à danser et qu’il allait très bien. La dernière fois que j’ai entendu parler d’elle, c’est qu’elle a épousé quelqu’un du pénis, je ne sais pas. J’espère que votre cas est clarifié », a déclaré l’utilisateur.

Informations de : Millénium