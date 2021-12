D’anciens développeurs de Bioware révèlent Nightingale aux Game Awards

Quiconque a un désir ardent de fouiller dans la vieille campagne avec un haut-de-forme criard sera ravi de savoir que Nightingale vous permet de faire exactement cela.

Développé par Inflexion Games, une équipe composée de vétérans de Mass Effect et de Dragon Age ; Nightingale est un titre d’artisanat du monde partagé avec un placage fantastique de l’ère victorienne. Son monde regorge d’horreurs surnaturelles et de paysages périlleux. Heureusement, un système d’artisanat robuste est là pour que les joueurs construisent des défenses !

Nightingale proposera également des modes solo et multijoueur, de sorte que les joueurs trop trépidants pour s’attaquer à cette aventure seuls n’ont pas à s’inquiéter.

« Notre équipe chez Inflexion Games a travaillé avec diligence pour créer cet univers passionnant de magie, de mystère et d’émerveillement, et nous sommes ravis de le révéler enfin au monde », a déclaré Flynn dans un communiqué de presse.

« Dès le début, nous savions que nous voulions créer un cadre fantastique complexe aussi riche et plein d’histoire et de vie que tout ce sur quoi nous avons travaillé dans le passé. Les royaumes de Nightingale sont vastes et ont de nombreux secrets à découvrir, et nous avons hâte que les joueurs commencent à les découvrir.

Nightingale sera disponible sur PC via Steam dans le courant de 2022. Vous pouvez vous inscrire pour un changement pour faire partie des tests de jeu ici.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.