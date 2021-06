Annonces

D’anciens employés de PayPal lancent Six Clovers, un réseau de paiements transfrontaliers basé à Algorand

D’anciens employés de PayPal lancent un système de paiement transfrontalier décentralisé sur Algorand. Le système vise à fournir des transactions plus rapides et moins chères en “les alimentant avec des pièces stables réglementées pour représenter la fiat sur la chaîne”, a déclaré le PDG de Borderless Capital, David Garcia.

Annoncé mardi, Rapid Network, construit par Six Clovers, une entreprise d’infrastructure fintech, vise à créer un réseau mondial de paiements décentralisés qui connecte les commerçants, les banques et les fournisseurs de paiement au monde de la monnaie numérique. Six Clovers est une entreprise financière mondiale décentralisée qui « permet aux organisations et aux commerçants d’intégrer des paiements en temps réel en utilisant l’efficacité et l’échelle des monnaies numériques » pour fournir des capacités de paiement transfrontalier transparentes et rapides.

Six Clovers, fondé par Jim Nguyen et Nas Kavian, anciens employés de PayPal, est soutenu par des investissements de Borderless Capital, BCW Group, Grupo Supervielle, une banque de premier plan en Argentine, et d’autres investisseurs providentiels, selon un communiqué de Six Covers annonçant Rapid Network.

Le nouveau réseau de paiements décentralisés vise à fournir des solutions aux banques et institutions financières utilisant le réseau SWIFT. Cependant, la nécessité d’attendre des jours pour recevoir les paiements, les frais d’intermédiation élevés et le manque de transparence constituent un défi pour les transferts transfrontaliers sur SWIFT, d’où la création rapide d’un réseau, a expliqué Jim Nguyen. Il ajouta,

« Six Clovers est une infrastructure de paiement de nouvelle génération qui résout de nombreux défis actuels liés aux paiements nationaux et transfrontaliers tout en ouvrant un tout nouveau monde d’opportunités de financement numérique.

Construit sur Algorand, le réseau Rapid intégrera des pièces stables réglementées telles que l’USDC pour représenter la fiat sur la chaîne. Cela vise à réduire les délais de transfert et les frais tout en permettant le transfert instantané de valeur à travers les frontières. Nguyen a dit,

«Nous équipons les institutions financières, les fournisseurs de paiement et les commerçants d’une infrastructure de paiement native blockchain complète pour déplacer et effectuer des transactions en toute transparence et en toute sécurité dans des devises numériques à l’échelle mondiale.»

Selon David Garcia, associé directeur de Borderless Capital, Rapid est sur le point de « déclencher une vague massive d’adoption de la blockchain dans les institutions financières, les commerçants et les banques alors que l’écosystème de la monnaie numérique continue de se développer. Il ajouta,

« alimenter les transactions transfrontalières avec des pièces stables réglementées pour représenter le fiat sur la chaîne n’a jamais été fait auparavant. »

Malgré le développement accéléré de Rapid, il existe une énigme quant au nombre de banques qui intégreront le réseau, a accepté Nguyen. Dans un premier temps, Rapid concentrera ses efforts sur la région de l’Amérique latine ainsi qu’en Europe, à Singapour et en Asie du Sud-Est.

