D’anciens employés de Sony Music Australia envisagent un éventuel recours collectif

Un cabinet d’avocats basé à Sydney a déclaré avoir été inondé de demandes d’actions en justice potentielles contre Sony Music Australia.

L’annonce d’un éventuel recours collectif fait suite à l’annonce du départ du PDG Denis Handlin le mois dernier. Sony Music Australia a fait l’annonce « en vigueur immédiatement » via un e-mail interne adressé au personnel. Le licenciement fait suite à plusieurs semaines d’allégations concernant une culture de travail « toxique » dans l’entreprise. Sony Music New York enquête sur ces allégations.

Le rapport était basé sur des entretiens avec plus de 20 anciens employés de Sony Music. Il comprenait des allégations de harcèlement sexuel lors d’événements professionnels, d’abus d’alcool et de traitement injuste des femmes. Le rapport n’accusait pas Handlin de harcèlement sexuel, mais de nombreux ex-employés critiquaient sa gestion de l’environnement de travail et laissaient une culture toxique s’envenimer.

Le cabinet d’avocats MacDougall and Hydes a déclaré aux médias australiens locaux qu’elle avait été approchée par plusieurs anciens employés. Certains cherchent à être représentés dans l’enquête de Sony Music New York sur ses opérations en Australie. D’autres envisagent d’engager une éventuelle action en justice contre Sony Music Australia.

“J’ai été approchée par un certain nombre de femmes qui cherchaient des conseils juridiques concernant des allégations d’intimidation et de harcèlement pendant leur séjour chez Sony Music Australia”, a déclaré Lauren MacDougall à la presse. « J’encouragerais toute autre femme ou homme à se manifester. Selon le nombre de personnes qui se manifestent et ce qu’elles ont à dire, il existe un potentiel de recours collectif. »

« Les recours collectifs ne sont pas simples et la décision d’en instituer un dépend de nombreux facteurs. La première étape consiste à parler aux individus pour déterminer quelle est leur plainte et quelles sont leurs attentes. À l’heure actuelle, il est tout simplement beaucoup trop tôt pour confirmer la position.

Denis Handlin était l’employé le plus ancien de Sony Music jusqu’à son licenciement. Il a passé plus de 50 ans au label, supervisant ses opérations musicales en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les plaintes concernant son bureau australien concernaient la culture du lieu de travail plutôt que des individus spécifiques. Mais ces plaintes s’étendent sur plus de deux décennies. Handlin a été nommé président-directeur général de Sony Music Australie et Nouvelle-Zélande en 2004.