D’anciens employés de SpaceX lèvent 3 millions de dollars pour construire des systèmes de batterie pour les stations EV à recharge rapide

Vue d’artiste du système de batterie Electric Era installé dans une station de recharge rapide pour véhicules électriques. La startup note que l’appareil a un faible encombrement qui s’intègre facilement dans une station. (Image de l’ère électrique)

Nouveau financement : Electric Era, une startup de Seattle qui conçoit et fabrique des systèmes de batterie pour les stations de recharge de véhicules électriques, a levé un tour de table de 3 millions de dollars dirigé par REMUS Capital.

La solution VE : Comme l’explique le PDG et cofondateur d’Electric Era, Quincy Lee, le premier obstacle à l’adoption des véhicules électriques était l’anxiété liée à l’autonomie, concernant la distance qu’un véhicule pouvait parcourir avant de se recharger, et maintenant le défi s’est déplacé vers où et à quelle vitesse les conducteurs peuvent se régénérer.

La startup a donc créé un dispositif de stockage d’énergie utilisant des cellules de batterie au lithium qui s’associent à des stations de charge rapide construites dans tout le pays. Le stockage est nécessaire pour amortir le tirage sur le réseau électrique causé par de nombreuses voitures se branchant pour des charges rapides. Les opérateurs de services publics peuvent imposer des frais importants aux stations de recharge lorsque la demande d’électricité augmente, de sorte qu’un système de batterie comme celui d’Electric Era peut fournir de l’énergie à partir du réseau, évitant ces frais.

Electric Era passe par des tests de certification, de sécurité et de qualification pour ses produits. La société prévoit de déployer ses premières unités chez ses clients dans les mois à venir.

Racines extraterrestres : Lee a précédemment travaillé chez SpaceX, la société de fusées et de vaisseaux spatiaux d’Elon Musk, pendant plus de six ans et était plus récemment directeur de l’équipe satellite Starlink. Elliot Owen, co-fondateur et directeur de la technologie, a effectué des stages chez SpaceX, Tesla et Virgin Hyperloop, une entreprise innovante de nouvelles formes de transport. D’autres membres de l’équipe ont également une expérience dans le domaine spatial.

La startup a récemment déménagé dans un nouvel espace plus grand à Seattle. L’équipe pourra construire 40 unités de stockage d’énergie par semaine.

“C’est beaucoup plus facile à faire qu’une fusée ou un satellite”, a déclaré Lee.

Electric Era a été lancé l’année dernière et compte sept employés. En septembre, il a levé un tour de 700 000 $ soutenu par les communautés d’investisseurs providentiels du MIT et de l’Université de Stanford.

Plus sur le marché : L’administration Biden fait pression pour l’expansion de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques du pays. En mars, le gouvernement a signalé qu’il existe 100 000 sites de recharge publics aux États-Unis. Le plan américain pour l’emploi du président Biden prévoit de dépenser 15 milliards de dollars pour construire 500 000 bornes de recharge dans tout le pays.

Lee dit qu’ils ciblent les installations de stations-service ainsi que les centres commerciaux et les sites de vente au détail, et qu’ils ont plusieurs clients alignés. Il n’a pas fourni de noms.

Les concurrents de la startup incluent la technologie FreeWire de Californie, qui se présente comme «le leader mondial du marché de la recharge de véhicules électriques intégrés à la batterie» et a levé 100 millions de dollars de financement.