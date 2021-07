D’anciens employés de WhatsApp ciblent Facebook avec un réseau social privé

Hadlee Simons / Autorité Android

TL;DR

Deux anciens employés de WhatsApp ont annoncé un réseau social privé et sans publicité. HalloApp promet également des discussions cryptées de bout en bout et qu’il ne capturera pas de données supplémentaires.

Le modèle commercial de Facebook signifie qu’il dépend fortement de la collecte d’informations sur les utilisateurs à des fins de suivi des publicités, ce qui entraîne d’énormes profits pour l’entreprise. Mais deux anciens vétérans de WhatsApp ont annoncé leur propre vision du réseau social qui promet d’être l’antithèse de Facebook.

HalloApp est une idée originale de Neeraj Arora et Michael Donohue, qui ont tous deux travaillé chez WhatsApp avant et après que Facebook a acquis la plate-forme de messagerie, a rapporté The Verge. Le nouveau service prétend être “le premier réseau de relations”, selon un article de blog officiel. Alors qu’est-ce que cela signifie réellement?

« Imaginez que vos amis en ligne étaient vos vrais amis. Imaginez que votre flux ne soit pas rempli de personnes et de publications dont vous ne vous souciez pas », lit-on dans une explication sur la publication. « Imaginez faire défiler des moments significatifs et voir ce que vous vouliez que vous voyiez – pas ce que l’algorithme voulait que vous voyiez. Imaginez ne pas être traité comme un produit.

Si l’équipe d’origine de WhatsApp créait Facebook ?

Au lieu de cela, HalloApp affirme que la confidentialité fait partie intégrante du service, rappelant les premiers jours de WhatsApp. Le service utilise votre numéro de téléphone pour vous inscrire, il existe des discussions cryptées de bout en bout et il utilise vos contacts pour vous connecter avec des personnes.

L’entreprise dit cependant qu’elle ne capture aucune « donnée supplémentaire » de votre annuaire téléphonique. En fait, la plate-forme dit qu’elle ne collecte, ne stocke ni n’utilise aucune information personnelle.

« Plus important encore, nous ne vous montrerons jamais de publicités. Jamais. Au lieu de cela, nous prévoyons d’offrir à terme des fonctionnalités supplémentaires à moindre coût », ajoute-t-il.

L’application elle-même est assez basique, avec quatre onglets en bas (accueil, groupes, discussions, paramètres), un raccourci pour ajouter un nouveau message ou des images, et deux icônes en haut (une pour inviter des contacts à l’application et une pour un menu activité/notification).

HalloApp est maintenant disponible au téléchargement pour Android et iOS. Vous pouvez consulter la version Android via le bouton ci-dessous.