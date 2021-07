D’anciens employés de WhatsApp créent HalloApp, une plate-forme pour offrir une alternative à Facebook

Dans un article de blog, HalloApp a déclaré que les médias sociaux sont devenus des centres commerciaux numériques.

Rival Facebook : Facebook est la plate-forme de médias sociaux la plus populaire et n’a actuellement pas beaucoup de rival, d’autant plus que lorsque le mouvement des utilisateurs est passé de Facebook, Instagram, qui appartient également à Facebook, est devenu la plate-forme préférée. Cependant, maintenant, deux anciens employés de WhatsApp appartenant à Facebook ont ​​construit une alternative. Neeraj Arora et Michael Donohue ont mis au point une plate-forme de médias sociaux appelée HalloApp, et ils la vantent d’être le premier réseau de relations réelles. Partageant les nouvelles de la nouvelle plate-forme, les développeurs ont essentiellement déclaré que HalloApp est tout ce que Facebook n’est pas.

Dans un fil Twitter, Arora a expliqué comment les médias sociaux, qui étaient un lieu de rassemblement des gens, sont devenus un endroit où les gens publient rarement sur qui ils sont vraiment, et comment les messages que les gens voient ne proviennent pas de personnes qu’ils connaissent. Il a également expliqué qu’il n’y avait pas d’intimité parce que « quelqu’un écoute toujours ».

Selon Arora, HalloApp s’attaque à tous ces problèmes, où il n’y a pas de bots, pas de publicités, pas de likes ou d’abonnés, etc. Il a ajouté que la plate-forme dispose également de discussions cryptées de bout en bout afin que personne, pas même les développeurs, peut avoir accès aux conversations entre les utilisateurs.

Dans un article de blog, HalloApp a déclaré que les médias sociaux sont devenus des centres commerciaux numériques.

« Là où vous espériez trouver vos amis, vous avez plutôt trouvé des publicités, des bots, des likes, des filtres, des influenceurs, des abonnés, de la désinformation, etc. Là où vous espériez avoir des conversations significatives, vous vous êtes plutôt retrouvé à tomber dans le terrier du lapin de notifications rouges clignotantes et d’un flux algorithmique de contenu dénué de sens. Là où vous espériez un espace sûr pour rester en contact avec vos frères et sœurs, les membres de votre famille, vos voisins et vos amis de l’université, vous avez trouvé du contenu de personnes que vous n’aviez jamais rencontrées auparavant, le tout étant envahissant, voire effrayant », a-t-il déclaré, dans ce qui semble être une fouille voilée sur Facebook.

Le pitch initial de HalloApp peut être résumé dans cette déclaration sur son blog – “Pas de publicité. Pas de robots. Pas de goûts. Pas de trolls. Aucun suiveur. Pas d’algorithmes. Aucun influenceur. Pas de filtres photo. Pas de « fatigue alimentaire ». Aucune désinformation ne se répand comme une traînée de poudre.

Le pitch de HalloApp semble être rafraîchissant et il semble qu’il pourrait cibler tout ce qui dérange les gens sur les médias sociaux. Cependant, c’était aussi ce qu’était Facebook au début, et ce qu’était Snapchat et ce qu’était Instagram. Bien que le blog ait parlé de tout ce que les utilisateurs aimeraient avoir, il n’a pas fait beaucoup de lumière sur la façon dont il prévoit de maintenir tout en garantissant que tous ces aspects sont effectivement fournis aux utilisateurs. Après tout, c’est le facteur de durabilité qui pousse la plupart des plateformes à obtenir des publicités et, éventuellement, des publicités ciblées.

Pour l’instant, cependant, HalloApp pourrait apporter un soulagement bien nécessaire à ce qu’il appelait si justement la fatigue alimentaire.

