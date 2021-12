D’anciens employés d’Elon Musk créent un restaurant robotisé capable de faire des pizzas sans contact toutes les 45 secondes | La technologie

C’est ainsi que fonctionne Stellar Pizza, un robot capable de servir une pizza en 45 secondes et avec la garantie d’anciens ingénieurs de SpaceX.

Quand on parle d’ingénieurs en aérospatiale, on est sûr qu’on pense à des avancées technologiques qui peuvent nous amener à explorer l’univers ou à créer des fusées spatiales, mais aussi à des machines robotiques qui peuvent nous rendre la vie beaucoup plus facile.

Et c’est notamment que trois anciens ingénieurs de Space X ont fondé Pizza stellaire, une pizzeria gérée uniquement par des robots qui est capable de produire une pizza toutes les 45 secondes et qui ouvrira au printemps 2022 à Los Angeles, selon Businessinsider.

Les ingénieurs impliqués dans ce projet sont Benson Tsai, Brian Langone et James Wahawisan, et fondamentalement, ils veulent que le client reçoive sa commande de pizza pratiquement instantanément.

La société a été fondée en mai 2019 et a créé une machine capable de faire des pizzas sans que les mains humaines ne touchent les ingrédients à tout moment.

Cependant, le PDG de Stellar Pizza, Benson Tsai, a passé cinq ans chez SpaceX à concevoir des systèmes de batterie avancés pour les fusées et les satellites. Après son décès, il a réuni plus de 23 anciens employés de SpaceX pour construire une machine à pizza automatisée qui pourrait être installée à l’arrière d’un camion.

Cette machine robotisée peut préparer, cuire et couvrir une pizza en moins de cinq minutes. Une boule de pâte à pizza est d’abord placée dans la machine, où elle est pressée et façonnée. Lorsque la pâte est prête, la machine recouvre la pizza de sauce et de tous les ingrédients liés à la recette que le client a commandée.

Après cela, la pizza est introduite dans l’un des quatre fours à haute température disponible sur la machine robotique elle-même.

Pour le moment, l’entreprise proposera des pizzas au pepperoni ou à la pizza suprême, bien que les clients puissent évidemment également préparer des pizzas personnalisées avec les ingrédients qu’ils sélectionnent dans le menu, notamment des oignons, du bacon, du poulet et des olives.

C’est un projet qui sera lancé au printemps prochain à Los Angeles, et nous verrons s’il prospère pour apparaître également dans d’autres États du pays.