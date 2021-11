D’anciens foreurs de champs pétrolifères voient le secteur de l’énergie et l’exploitation minière de Bitcoin unir leurs forces

Le forage pour le pétrole et le gaz et l’exploitation minière pour le bitcoin peuvent sembler être un couple étrange.

L’un a plus de 150 ans. L’autre existe depuis un peu plus d’une décennie. L’un est un élément essentiel du développement industriel, carrément ancré dans le monde des atomes. L’autre est une innovation d’une ère numérique, plomberie financière pour le monde des bits. L’un implique un travail en plein air en sueur. L’autre implique beaucoup de mathématiques et d’abstraction à l’intérieur de centres de données climatisés caverneux.

Si les fondateurs du mineur de bitcoin JAI Energy ont raison, les deux industries sont idéales.

Basés à Casper, Wyo., (population : 58 446), ces vétérans du pétrole et du gaz ont pour mission de ne laisser aucune énergie en panne. Leur thèse est que les mineurs et les foreurs peuvent résoudre les problèmes les uns des autres : les mineurs de crypto obtiennent une source d’électricité bon marché pour leurs ordinateurs énergivores ; les foreurs peuvent diversifier leurs sources de revenus et ne pas avoir à gaspiller de grandes quantités d’énergie excédentaire produites dans leurs opérations actuelles.

« Dans cinq à dix ans, toutes les sociétés pétrolières et gazières auront une certaine exposition au bitcoin minier », a déclaré Ryan Leachman, partenaire fondateur de JAI, dans une récente interview avec CoinDesk.

Le forage et la production de pétrole et de gaz souffrent d’un manque d’infrastructures pour transporter les combustibles fossiles. Après avoir foré dans le Wyoming et rencontré cet obstacle, Leachman et son partenaire fondateur de JAI, Justin Ballard, se sont tournés vers l’extraction de bitcoins pour réduire le soi-disant torchage du gaz naturel, car les réglementations de l’État les auraient autrement obligés à fermer leur puits de pétrole et de gaz foré.

Torchage du gaz naturel

Le torchage du gaz naturel, où l’excès de gaz est brûlé s’il est rencontré lors du forage de combustibles fossiles, est devenu une pratique standard de l’industrie en raison du manque d’infrastructures de transport. Le processus est sous surveillance environnementale et le président américain Joe Biden s’est engagé à réduire les émissions de méthane provenant des opérations pétrolières et gazières, à un moment où les investisseurs accordent de plus en plus la priorité aux entreprises respectueuses du climat dans leurs portefeuilles.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), un scénario d’émissions nettes nulles d’ici 2050 exige que tous les torchages non urgents soient éliminés dans le monde d’ici 2030, entraînant une réduction de 90 % des volumes torchés d’ici 2030.

L’« atténuation numérique des torches » de JAI, ou l’utilisation de gaz torché pour alimenter l’extraction de bitcoins, pourrait être un moyen d’aider à répondre aux préoccupations environnementales concernant la combustion de gaz naturel.

Pour réduire la quantité de gaz brûlé, Leachman et Ballard en 2019 ont changé de vitesse pour former une opération d’extraction de bitcoins où ils capturent le gaz brûlé, le convertissent en électricité et l’utilisent pour alimenter des plates-formes minières. Dans sa ferme minière de 12 acres dans le Wyoming, JAI extrait des bitcoins pour elle-même et héberge des machines pour les sociétés énergétiques qui souhaitent peut-être extraire des bitcoins en utilisant un excès de gaz torché. JAI fournit également des produits et services aux entreprises pour capter leur excès d’énergie.

Maintenant, Leachman et Ballard s’étendent au Texas. Le Lone Star State propose des tarifs d’électricité compétitifs, et les fondateurs de JAI connaissent bien l’État depuis l’époque du pétrole et du gaz. L’un des projets à plus grande échelle de JAI au Texas sera « sur réseau » par opposition à hors réseau, ce qui signifie qu’ils tireront de l’électricité du réseau électrique plutôt que de sources telles que l’excès de gaz naturel ou d’énergie solaire.

« En fin de compte, nous essayons de nous mettre en place avec des sites qui ont les coûts d’électricité les plus bas avec la capacité de continuer à faire évoluer et à développer notre entreprise », a déclaré Leachman.

Consommation d’énergie Bitcoin au Texas

Le Texas a été à l’avant-garde des problèmes de réseau et d’électricité après que l’État a connu de dures tempêtes hivernales plus tôt cette année qui ont provoqué des pannes d’électricité. Même certains mineurs de bitcoins ont dû se déconnecter. Le sénateur du Texas Ted Cruz a pris la parole lors d’un sommet sur la blockchain à Austin le mois dernier, où il a vanté les avantages d’avoir des mineurs de bitcoins sur le réseau comme source de charge interruptible.

Les mineurs de Bitcoin peuvent aider les programmes de « réponse à la demande », qui font référence à des accords formels ou informels pour réduire la demande lorsque le réseau est surtaxé et que les prix sont élevés, a rapporté CoinDesk le mois dernier après le sommet. Les mineurs de Bitcoin peuvent également ajuster leur consommation à un niveau demandé par un gestionnaire de réseau pendant certaines périodes. Les critiques soutiennent que le simple fait d’ajouter une nouvelle demande au réseau ne résoudra pas les problèmes d’électricité du Texas.

Cependant, Crusoe Energy, qui est une autre entreprise qui fournit des systèmes numériques d’atténuation des éruptions, pense que les mineurs de bitcoins, les fournisseurs d’énergie renouvelable et les opérateurs de réseau ont une chance de coexister, mettant en évidence l’un des prochains projets de l’entreprise au Texas qui est connecté aux réseaux électriques locaux.

« Dans cette configuration, ce que nous sommes en mesure de fournir à la société de production d’énergie renouvelable est une ressource de charge réductible », a déclaré le PDG Chase Lochmiller à CoinDesk dans une interview. « Nous pouvons donc réellement réduire la consommation de nos machines pendant les périodes de pointe de demande d’énergie, puis nous pouvons consommer toute l’énergie pendant les heures creuses de la demande. »

Il a ajouté que Crusoe a la capacité d’être « l’acheteur de dernier recours » lorsque l’énergie générée par des sources d’énergie renouvelables n’est pas entièrement consommée et s’attend à ce que des entreprises comme la sienne soient « un mécanisme pour inciter davantage au développement des énergies renouvelables ».

Minage de Bitcoin et préoccupations ESG

La consommation d’énergie massive de Bitcoin a suscité des inquiétudes quant à son impact sur l’environnement. Même si certains dirigeants de l’industrie ont repoussé le récit selon lequel l’extraction de bitcoins est mauvaise pour l’environnement, de nombreux mineurs, dont Atlas Mining, CleanSpark et Stronghold Digital Mining, utilisent tous des sources d’énergie plus durables pour leurs opérations.

Une enquête du Bitcoin Mining Council, un forum de l’industrie, a révélé que l’énergie durable est passée à environ 58% du total utilisé par l’industrie dans le monde au cours du troisième trimestre, contre 3% au deuxième trimestre. L’augmentation est en partie due à l’expansion rapide de l’exploitation minière en Amérique du Nord au milieu de l’exode de la Chine et à la rotation des mineurs vers une énergie plus durable et des techniques minières modernes.

Les sociétés pétrolières et gazières traditionnelles peuvent bénéficier financièrement de l’exploitation minière du bitcoin, bien que cette situation puisse continuer à inciter à la production de combustibles fossiles, selon Matthew Schultz, président du mineur de bitcoin CleanSpark. Schultz a déclaré qu’il n’était pas convaincu que les grands producteurs d’énergie emprunteraient la voie de l’extraction de bitcoins, à la lumière des questions ESG (environnementales, sociales et de gouvernance).

Les entreprises énergétiques pourraient penser : « Nous brûlons déjà le gaz, pourquoi ne pas en faire quelque chose ? » Je pense que c’est une conclusion facile », a déclaré Schultz dans une interview avec CoinDesk. Cependant, si le gaz torché devient économiquement avantageux pour une société pétrolière et gazière, il deviendra plus probable de forer un autre puits qui contiendra du gaz échoué, ce qui nuirait davantage à l’environnement, a-t-il averti.

CleanSpark dit qu’il gère ses opérations avec plus de 90 % d’énergie neutre en carbone provenant principalement de sources d’énergie nucléaire, hydroélectrique, solaire et d’autres sources d’énergie renouvelables.

Les critiques environnementaux pourraient pousser les producteurs de pétrole et de gaz à fermer complètement leurs puits, au lieu d’opter pour l’extraction de bitcoins avec le gaz excédentaire ; Cependant, la plupart des torchères se produisent là où le gaz naturel est produit en tant que sous-produit du forage pétrolier et où l’énergie non fossile n’est pas encore assez fiable pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux. Nettoyer l’énergie gaspillée et s’engager dans l’atténuation des torches est un meilleur moyen de réduire les émissions que de plafonner la production d’énergie, a déclaré Lochmiller de Crusoe. La société répertorie le producteur de pétrole et de gaz basé à Oklahoma City, Devon Energy, comme client qui s’est engagé à atteindre une intensité de torchage de 0,5% ou moins d’ici 2025, et à éliminer le torchage de routine d’ici 2030.

La demande mondiale de pétrole a chuté de près de 7 % en 2020 au milieu de la pandémie de COVID-19, et le torchage n’a baissé que de 5 %, note l’AIE. À l’échelle mondiale, 142 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été brûlés à la torche en 2020, soit à peu près l’équivalent de la demande de gaz naturel de l’Amérique centrale et du Sud. Cette quantité de torchage a entraîné environ 265 tonnes métriques de dioxyde de carbone, près de 8 tonnes métriques de méthane (240 tonnes métriques d’équivalent dioxyde de carbone) et de suie noire, ainsi que d’autres gaz à effet de serre directement émis dans l’atmosphère.

« Pour réduire le torchage, des utilisations productives du gaz associé doivent être développées, ou le gaz associé doit être injecté en toute sécurité dans le réservoir », selon l’AIE, ajoutant dans ses perspectives de torchage qu' »une solution consiste à canaliser le gaz associé dans le gaz principal réseau pour répondre à la demande locale ou pour être exporté.

Évolutivité du minage de bitcoins

Malgré des différences superficielles, il existe fondamentalement de nombreux aspects de l’extraction de bitcoins qu’un producteur d’énergie trouvera familiers, selon Leachman. « L’une des similitudes est que les fournisseurs à bas prix, ou les opérateurs à bas prix, seront ceux qui auront le pouvoir de rester », a-t-il déclaré.

Pour un mineur de bitcoin, l’accès à une énergie bon marché est essentiel pour rester compétitif. Si le gaz naturel qui allait être gaspillé pouvait être transformé en électricité pour l’exploitation minière, l’électricité serait essentiellement gratuite pour les opérations minières de la société énergétique, tout en ajoutant une source de revenus.

Les producteurs de pétrole et de gaz, ainsi que les fournisseurs d’infrastructures, comme les pipelines, « ont vraiment le potentiel d’avoir un profil de risque très asymétrique pour l’extraction de bitcoins », a déclaré Leachman.

Ces sociétés énergétiques ont déjà une activité durable, et si elles consacrent une partie de leur capital à l’extraction de bitcoins, cela peut presque agir comme une couverture pour leur principale source de revenus pendant un cycle de baisse des matières premières, a-t-il expliqué. Un aspect supplémentaire de l’extraction de bitcoins qui est attrayant par rapport à la production de pétrole et de gaz est que l’extraction de crypto est « complètement évolutive », a déclaré Leachman.

Les producteurs d’énergie sont confrontés à des obstacles pour augmenter leur production, tandis que les mineurs de bitcoins peuvent générer des revenus plus rapidement une fois qu’ils sont opérationnels et sont finalement en mesure d’augmenter l’échelle de leurs opérations à un rythme plus rapide.

Stockage numérique pour le gaz naturel

Pour être clair : Leachman ne dit pas que toutes les sociétés pétrolières et gazières pivoteront complètement vers l’extraction de bitcoins.

« Ma recommandation pour les sociétés pétrolières et gazières ne serait pas nécessairement d’avoir pour objectif de devenir le plus grand mineur de bitcoins », mais plutôt de traiter l’extraction de bitcoins comme une activité secondaire qui complète leur activité principale, a-t-il déclaré.

Une autre partie du discours de Leachman en faveur de l’exposition à l’extraction de bitcoins est qu’elle peut servir de stockage numérique, dans un sens, pour le gaz naturel d’une société énergétique et offrir de meilleurs rendements pendant les périodes de fluctuations volatiles des prix des produits de base dans la production de gaz traditionnelle.

Les entreprises énergétiques peuvent convertir leurs gaz en bitcoin, détenir la crypto-monnaie numériquement et participer à la hausse à mesure que les prix du bitcoin s’apprécient à l’avenir, a-t-il déclaré.

En utilisant l’excès d’énergie pour extraire le bitcoin, « il y a une chance que le petit pourcentage que vous avez consacré à l’extraction de bitcoin puisse valoir beaucoup plus que le gaz que vous vendiez traditionnellement sur toute la ligne », a-t-il déclaré.

Les entreprises de services publics en tant que mineurs de bitcoins

Au-delà des opérations pétrolières et gazières, les sociétés de services publics peuvent également explorer l’extraction de bitcoins compte tenu de leur expérience des réseaux électriques et du stockage de l’énergie, a déclaré Leachman.

Julien Dumoulin-Smith, analyste de recherche de Bank of America, a déclaré dans une note aux clients partagée avec CoinDesk que « les producteurs d’électricité indépendants (IPP) non réglementés ont la plus grande opportunité de s’associer avec des mineurs et nous avons déjà vu des accords annoncés ».

Dumoulin-Smith a souligné le service public Black Hills Corp. comme l’exemple parfait d’un tel modèle d’affaires. La société « semble avoir la plus grande exposition en raison de son empreinte dans le Wyoming et de son tarif innovant Block Chain Interruptible Service (BCIS) », a déclaré la note de la Bank of America. Black Hills a développé le BCIS pour répondre aux besoins énergétiques des mineurs de crypto-monnaie, y compris les tarifs fixes par kilowattheure et les prix négociés qui restent fixes pendant une période de deux à trois ans.

Une autre source d’attrait pour les entreprises du secteur de l’énergie ou d’autres secteurs non liés est que les marges bénéficiaires des mineurs de bitcoins atteignent désormais 90 %.