D’anciens ingénieurs de Google et d’Amazon lèvent 5 millions de dollars pour aider les développeurs à tester et à corriger les bogues logiciels

Le directeur technique de YourBase John Ewart (à gauche) et le PDG Yves Junquiera. (Votre photo de base)

Nouveau financement : La startup de Seattle YourBase a décroché un tour de table de 5 millions de dollars dirigé par Lightspeed Venture Partners. L’entreprise de 3 ans vend des logiciels qui aident les développeurs à exécuter des tests sur leur base de code. Apporter des modifications au code, puis tester pour s’assurer qu’il n’y a pas de régression peut prendre du temps, en particulier avec divers langages, frameworks et architectures. YourBase vise à raccourcir les temps de test et les cycles de publication.

Comment ça fonctionne: La startup utilise son «Code Dependency Graph» qui automatise les processus de sélection des tests pour les bases de données volumineuses et complexes. Des géants tels que Facebook et Google créent leurs propres outils internes pour effectuer ce type de test ; YourBase veut servir tout le monde. L’entreprise de 12 personnes affirme qu’elle peut faire gagner aux développeurs environ 90 heures de test par mois.

YourBase compte plus d’une douzaine de clients dans sa bêta privée, dont certaines entreprises publiques.

Fondateurs : YourBase est dirigé par le PDG Yves Junqueira et le CTO John Ewart. Junqueira a passé près d’une décennie chez Google en tant que leader de l’ingénierie de la fiabilité des sites. Ewart était auparavant ingénieur senior chez Amazon.

Autres contributeurs : Unusual Ventures et Fathom Capital ont rejoint Lightseed pour le tour de table.

“L’accélération des tests de logiciels représente un marché de 12 milliards de dollars, mais les tests sur de grandes bases de code restent l’un des plus grands défis auxquels les développeurs sont confrontés aujourd’hui”, a déclaré Raviraj Jain, partenaire de Lightspeed, dans un communiqué. « Si vous n’êtes pas un Google ou un Microsoft, tester et apporter des modifications au logiciel peut être une tâche laborieuse et inefficace. C’est ce qui nous a attiré vers YourBase.

Productivité des développeurs : Parmi les autres startups de Seattle visant à faciliter la vie des ingénieurs logiciels, citons Uplevel et Temporal.