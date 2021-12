D’anciens lapins explorent le côté obscur de l’empire Playboy

D’anciens lapins révèlent des détails sombres de la vie au manoir Playboy 1:23

. – Quatre ans après la mort de Hugh Hefner, les gens autour de lui ont commencé à partager ce qu’ils disent être la vraie vie au sein de l’empire Playboy.

La prochaine série documentaire A&E Network « Secrets of Playboy » comprend des interviews de « collègues, cadres, collègues joueurs et employés de tous les niveaux de la marque » qui « partagent l’histoire complète de ce à quoi ressemblait vraiment le jeu. vie dans le monde de Playboy , » selon la chaîne.

En un clip del programa, la modelo Holly Madison, que se hizo famosa como una de las múltiples novias rubias de Hefner entre 2001 y 2008, dijo que se « quebró » bajo la presión de « que me hicieran sentir que necesitaba lucir exactamente como todas les autres ».

Il a dit qu’il s’était coupé les cheveux longs pour essayer d’avoir l’air différent, ce qui ne s’est pas bien passé pour lui.

« [Hefner] il est devenu fou », s’est-il souvenu. Il me criait dessus et il a dit que cela me faisait paraître vieux et dur et de mauvais goût.

Jonathan Baker, un ami de Hefner, a confirmé dans le clip que le magnat de Playboy était contrarié par le relooking.

« Je me souviens quand il s’est coupé les cheveux », a déclaré Baker. « Il était très mécontent de ça. Oui, son monde. »

Bridget Marquardt, une autre petite amie qui a partagé la vedette avec Madison sur Channel E! La série de téléréalité « The Girls Next Door », qui se concentrait sur la relation de Hefner avec eux et son autre petite amie Kendra Wilkinson, a également parlé de la tension.

Les moments télévisés les plus mémorables de Hugh Hefner 1:24

« Hef a été assez brutal dans sa façon de dire les choses à Holly », a déclaré Marquardt. « C’était très frustrant de vivre chaque jour, tout le drame qui se passait et les tensions. »

Hefner est décédé en 2017 à l’âge de 91 ans.

CNN a contacté Playboy pour commentaires.

« Secrets of Playboy » sera diffusé le 24 janvier sur A&E.