Le samedi 11 décembre, l’ancien DÉCÈS les membres ont joué le premier des deux spectacles commémorant le 20e anniversaire du décès du cerveau du groupe Chuck Schuldiner chez Brass Mug à Tampa, en Floride. James Murphy (guitare) et Terry Butler (basse) joué DÉCÈSle troisième album classique de , « Guérison spirituelle » (1990), dans son intégralité sous la LA MOSTROSITÉ VIVANTE bannière, tandis que Steve DiGiorgio (basse), Bobby Koelble (guitare) et Kelly Conlon (basse) ont uni leurs forces en tant que SYMBOLIQUE pour jouer des chansons de « Humain » (1991), « Modèles de pensée individuels » (1993), « Symbolique » (1995) et « Le son de la persévérance » (1998). Des séquences vidéo filmées par des fans du concert peuvent être vues ci-dessous.

Le spectacle de ce soir (12 décembre) au Brass Mug sera diffusé en direct dans le monde entier. Les billets Livestream sont en vente maintenant à cet endroit.

Le Brass Mug, qui fonctionne en continu depuis 1974, a accueilli de nombreux groupes de death metal de Floride à leurs débuts.

« Nous voulions que cet événement historique se déroule dans un endroit qui a également une certaine importance historique pour la communauté du métal », a déclaré Léo Lozano, coproducteur de l’émission et guitariste et chanteur de SYMBOLIQUE.

SYMBOLIQUE s’aligner:

* Steve DiGiorgio (DEATH ; basse sur « Human », « Individual Thought Patterns » ; CONTROL DENIED – basse sur « The Fragile Art Of Existence »)



* Bobby Koelble (DEATH ; guitares sur « Symbolic »)



* Kelly Conlon (DEATH; basse sur « Symbolic »)



* Dirk Verbeuren (MEGADETH, TRAVAIL DU SOL – tambours)



* Max Phelps (EXIST ; guitares et voix)



* Léo Lozano (SYMBOLIQUE ; guitares et voix)

LA MOSTROSITÉ VIVANTE s’aligner:

* James Murphy (DEATH ; guitares sur « Spiritual Healing »)



* Terry Butler (DEATH ; basse sur « Spiritual Healing »)



* Gus Rios (GRUESOME ; tambours)



* Matt Harvey (GRUESOME, EXHUMÉ ; guitare, chant)

Sorti à l’origine en 1990, « Guérison spirituelle » a marqué un nouveau tournant dans la DÉCÈS discographie, qui a inauguré une production plus propre, un nouveau niveau de limites repoussant les compétences musicales et d’écriture de chansons qui étaient auparavant inimaginables pour un groupe de métal. « Guérison spirituelle » établit la norme pour les riffs, les changements de temps insensés et, bien sûr, Schuldinerdes solos de guitare magistraux. Réédité en 2012 sous la forme d’un double CD logé dans un emballage super de luxe avec de toutes nouvelles notes de pochette de Murphy et majordome, Mandrinla soeur de Beth Schuldiner et VOLBEAT leader Michael Poulsen, le disque 1 présentait un tout nouveau remaster de l’album original et le disque 2 contenait 16 répétitions, extraits et instrumentaux de studio inédits.

En plus de l’édition à deux disques, un digipak triple CD en édition limitée (2000 exemplaires numérotés par machine) a été mis à disposition exclusivement auprès de Relapse.com. Le troisième CD comportait un set live inédit enregistré en 1990 avec le « Guérison Spirituelle » MORT s’aligner. Une iTunes l’édition deluxe a également été publiée contenant cinq pré-versions inédites supplémentaires.« Humain » pistes de répétition non disponibles sur aucune des versions CD.

Schuldiner est décédé le 13 décembre 2001 après une bataille contre le gliome pontique, un type rare de tumeur cérébrale.

Au cours des dernières années, DÉCÈSle catalogue historique de a fait l’objet d’une campagne de réédition méticuleuse via Dossiers de rechute.

Rechute a publié le tout premier entièrement autorisé DÉCÈS tabbook, avec 21 chansons classiques tabulées pour guitare de toute la discographie du groupe. Le livre, qui comprend la notation traditionnelle ainsi que la tablature, est également accompagné d’un téléchargement numérique de toutes les pistes.

Dans une interview de 2011 avec Bassiste magazine, DiGiorgio a déclaré à propos de travailler avec Schuldiner: « Parfois, les gens font de la bonne musique ensemble, et parfois ils vibrent comme le yin et le putain de yang. Mandrin est crédité de beaucoup de choses dans le monde de la musique (le monde du métal, bien sûr), mais une chose dont beaucoup de gens ne savent pas grand-chose est à quel point il était conscient. Ce que je veux dire, c’est qu’il était un bon auditeur. Si je pensais à une ligne de basse farfelue à quelque chose qu’il écrivait, avant même que je puisse essayer d’expliquer pourquoi cela m’est venu, il était déjà en avance et cherchait quelque chose pour la partie suivante. Il savait quand me retenir et quand me pousser. C’était génial d’avoir quelqu’un, en particulier le « homme principal » du groupe, non seulement d’apprécier ma contribution, mais aussi de m’aider à trouver mon démon intérieur pour évoquer des choses encore plus folles et plus abstraites à jouer. Il y avait vraiment des calculs en cours dans cette tempête agitée parfois. »



