D’anciens responsables de la FDA et des experts médicaux fouettent le gouvernement fédéral pour avoir politisé le COVID et déformer les preuves

Les agences fédérales chargées de la réponse au COVID-19 prennent des coups d’anciens fonctionnaires et de professeurs de médecine de haut niveau pour « experts mis à l’écart », ne menant pas de recherche fondamentale et déformant les preuves liées aux vaccins et aux masques pour les jeunes.

L’administration Biden obtient un laissez-passer pour « une pression politique extrême » qui a « à juste titre » suscité l’indignation contre son prédécesseur, ont écrit jeudi deux anciens de la FDA dans le Washington Post.

L’ancien directeur adjoint du Bureau de la recherche et de l’examen des vaccins, Philip Krause, et l’ancienne scientifique en chef par intérim Luciana Borio ont protesté contre trois actions récentes autorisant des rappels pour des personnes aussi jeunes que 16 ans.

« Avant le mois dernier, la pratique standard était que les agences convoquent des comités consultatifs externes permanents, dont les membres inspectent les données pertinentes, en débattent et votent », ont-ils écrit. Des débats et des votes antérieurs suggèrent qu' »au moins certains experts auraient probablement exprimé leur opposition », et le refus de les entendre « pourrait nuire à la crédibilité de ces agences ».

Ils ont critiqué l’explication « peu convaincante » de la FDA selon laquelle l’autorisation des rappels pour les 16 et 17 ans « ne soulève pas de questions qui bénéficieraient d’une discussion supplémentaire par les membres du comité ».

L’exigence est « la circonstance exacte où la discussion et l’interprétation des données par des experts peuvent faire la plus grande différence », a écrit le duo.

Krause a quitté la FDA en signe de protestation apparente contre le fait que la Maison Blanche a contourné l’agence pour promettre des injections de rappel à tous les niveaux. Il a rapidement rejoint une lettre publique mettant en garde « il pourrait y avoir des risques si les rappels sont largement introduits trop tôt ou trop fréquemment », avec des implications pour « l’acceptation du vaccin ».

La Maison Blanche « agit de manière très imprudente », a tweeté Vinay Prasad, professeur de médecine à l’Université de Californie à San Francisco, faisant écho à l’argument de Krause. « Si la dernière administration faisait cela, tous les experts seraient scandalisés. Les principes n’ont d’importance que lorsqu’ils sont gênants.

Le professeur de médecine de l’Université Johns Hopkins, Marty Makary, qui reconnaît que les boosters peuvent nuire aux groupes à faible risque, a fustigé le gouvernement fédéral pour trop de « spéculation » et trop peu de recherches sur la variante Omicron, juste leur dernier échec pandémique.

« En fait, la plupart de nos découvertes COVID sont venues d’Israël et de scientifiques à l’étranger », a-t-il écrit dans un éditorial du New York Post le 8 décembre dénonçant « la bureaucratie à la vitesse de la tortue ».

Il est déconcertant que les National Institutes of Health ou les CDC n’aient pas « mobilisé[d] l’un de leurs plus de 7 000 scientifiques »pour répondre rapidement à la réponse des anticorps des vaccins et de l’immunité naturelle à Omicron, a déclaré Makary, rédacteur en chef de MedPage Today. Il n’y a même pas de « tableau de bord de données en temps réel » sur les boîtiers Omicron.

« Peut-être [Anthony] Fauci aurait pu faire moins d’interviews dans les médias et de conférences universitaires … et à la place, personnellement, il a supervisé une expérience de liaison aux anticorps Omicron du NIH », a-t-il déclaré.

Makary a fustigé le CDC pour avoir systématiquement publié «des données tardives et incomplètes, des informations clés manquantes sur la stratification des risques, le rôle de l’obésité et une ventilation des décès d’enfants par comorbidité alors que nous imposions des restrictions générales à 72 millions d’enfants».

Également à critiquer : la « paralysie » de plusieurs mois de la FDA, comme l’a dit Makary, sur la façon de réagir aux effets secondaires graves signalés par le vaccin Johnson & Johnson, et la recommandation tardive du CDC de prendre des vaccins à ARNm à la place.

« C’est une décision qui aurait dû être prise il y a 8 mois, qui a été retardée inutilement, profitant au sponsor et blessant les gens », a déclaré Prasad de l’UCSF, chroniqueur pour la publication de Makary.

L’hématologue a contesté la déclaration de la directrice du CDC, Rochelle Walensky, selon laquelle le renversement montrait «l’engagement de l’agence à fournir des informations scientifiques en temps réel au public américain». Prasad a coécrit un article à comité de lecture publié en août sur les risques de J&J pour les femmes de moins de 50 ans.

Prasad a également appelé Walensky pour avoir fait des déclarations trop générales sur la sécurité des vaccins, même si le gouvernement fédéral a reconnu des problèmes cardiaques plus élevés que prévu après la vaccination par l’ARNm chez les jeunes pendant des mois.

Dans une interview accordée le 10 décembre à ABC News sur les premiers résultats de la vaccination de cinq millions d’enfants de 5 à 11 ans, le directeur du CDC a déclaré que son « système de sécurité des vaccins incroyablement robuste » n’avait encore rien recueilli concernant les rapports de myocardite.

Les propres données du CDC au 10 décembre, a noté Prasad, ont montré plus de 3 200 rapports dans ce groupe d’âge au Vaccine Adverse Event Reporting System, y compris 14 rapports de myocardite, dont huit répondaient à la «définition de cas de travail» du CDC. Les dommages de cette messagerie « sous-optimale » « dureront longtemps après COVID19 ».

Un écrivain qui a examiné à plusieurs reprises les interventions COVID avec peu de preuves dans les écoles a visé carrément la représentation des preuves par Walensky dans un long métrage pour The Atlantic.

Le directeur du CDC a affirmé à plusieurs reprises ces derniers mois que les écoles sans mandat de masque étaient 3,5 fois plus susceptibles de connaître des épidémies de COVID que celles avec mandat de masque. Elle faisait la promotion d’une étude sur 1 000 écoles publiques de l’Arizona publiée par le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité de l’agence.

Plusieurs experts, dont l’auteur principal de l’étude controversée sur les masques bangladais, ont déclaré à David Zweig que l’étude était si imparfaite que le CDC ne devrait pas en faire la promotion.

Certaines écoles étaient ouvertes deux fois plus longtemps que d’autres entre le 15 juillet et le 15 août. 30 période d’étude. La mesure des « épidémies liées à l’école » n’a pas nécessairement montré une transmission à l’école, et un comté exclut les élèves masqués de la définition de « contacts étroits », créant ainsi un « biais de détection ».

L’économiste de l’Université de Yale, Jason Abaluck, de l’étude bangladaise sur les masques, a déclaré que l’étude en Arizona était « ridicule » pour ne pas contrôler le statut vaccinal du personnel ou des étudiants, ce qui pourrait attribuer à tort une propagation réduite aux masques plutôt qu’aux vaccins.

Le CDC, la FDA et l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses n’ont pas répondu aux questions concernant les critiques.