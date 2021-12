Dancing On Ice 2022: une nouvelle bande-annonce taquine les cascades et le spectacle

Dancing On Ice, alias « le plus grand spectacle sur glace » revient en 2022, avec une toute nouvelle bande-annonce pour alimenter notre enthousiasme pour la nouvelle année.

La promo de 50 secondes montre un patineur sur glace virevoltant devant de jolis graphismes accrocheurs, et après la série mouvementée de l’année dernière, les téléspectateurs peuvent s’attendre à un tout nouveau groupe de stars glissant gracieusement dans des vêtements scintillants.

Sally Dynevor de Coronation Street, l’ancienne star du rugby Ben Foden, Rachel Stevens du S Club 7 et le danseur Mark ‘Bez’ Berry sont parmi les stars qui mettront leurs patins pour la saison à venir.

Ils seront rejoints par le fils de Paul Gascoigne, Regan Gascoigne, Liberty Poole de Love Island, l’ancien professionnel de Strictly Come Dancing Brendan Cole, la présentatrice Ria Hebden, le médaillé d’argent olympique de BMX Kye Whyte, le Connor Ball des Vamps et la poupée Pussycat Kimberly Wyatt alors qu’ils se préparent pour leur entraînement épuisant.

Le programme populaire a connu un bouleversement avant ses grands débuts, le patineur professionnel Hamish Gaman ayant annoncé fin octobre qu’il ne reviendrait pas l’année prochaine en raison des producteurs souhaitant « rafraîchir la programmation ».

‘Salut à tous. Je suis triste de confirmer que je ne reviens pas à Dancing On Ice cette année. Les producteurs m’ont dit qu’ils ne me ramèneraient pas parce qu’ils voulaient rafraîchir la programmation », a-t-il écrit dans sa déclaration.

Hamish a déclaré qu’il était « surpris » après avoir appris qu’il ne reviendrait pas (Photo : David Fisher/Rex)

«J’ai été complètement surpris par leur décision et je suis resté confus et j’ai du mal à donner un sens à tout ce qui s’est passé.

Quelques-unes des stars de cette année ont également été grièvement blessées à l’approche de la nouvelle série, Brendan coupant accidentellement le dos de sa partenaire Vanessa Bauer avec une lame.

La star de télé-réalité Liberty partage son parcours de patinage avec ses fans en ligne depuis qu’elle a mis le pied sur la glace pour la première fois.

« La persévérance est la clé », lui a-t-elle dit à plus de 1,5 million de followers, avant de faire une mauvaise chute sur la glace.

Phillip Schofield et Holly Willoughby seront de retour sur les fonctions de présentation, avec les légendes Jayne Torvill et Christopher Dean de retour au panel de glace aux côtés de la chorégraphe Ashley Banjo.

Plus : ITV



ITV a confirmé en octobre que l’acteur John Barrowman ne reviendrait pas au programme, un nouveau juge n’ayant pas encore été annoncé.

La série 2021 a vu le présentateur de radio Sonny Jay remporter le titre devant la star de Coronation Street Faye Brookes. La programmation de l’année dernière comprenait également Colin Jackson, Lady Leshurr, Jason Donovan et Joe-Warren Plant d’Emmerdale.

Dancing On Ice commence en janvier sur ITV.

