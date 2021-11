Dancing On Ice : Ashley Banjo s’exprime sur la sortie de John Barrowman

Ashley Banjo a exprimé sa tristesse face à la sortie de John Barrowman de Dancing On Ice (Photo: ITV)

Le juge de Dancing On Ice, Ashley Banjo, a révélé qu’il était « très triste » de voir John Barrowman quitter la série, après avoir annoncé qu’il ne figurerait plus dans le panel.

L’acteur de 54 ans est juge de la série de patinage des célébrités depuis 2019, cependant, ITV a confirmé son départ de la série de compétition le mois dernier.

La sortie de Barrowman du programme survient des mois après qu’il a déclaré qu’il avait participé à des « tromfooleries » sur les plateaux des émissions de la BBC Doctor Who et Torchwood, mais a souligné qu’il n’avait jamais été destiné à être de nature sexuelle.

Banjo a déclaré au Daily Star Sunday: « Je suis très triste de voir John quitter la série. Il va me manquer. Je lui ai envoyé un petit message pour lui dire : « Tu vas nous manquer, John ».

Le danseur de 33 ans a également souligné qu’il prévoyait de rester ami avec le présentateur, soulignant que « nous sommes tous humains ».

Selon les rumeurs, l’ancienne légende de Strictly Come Dancing, Dame Arlene Phillips, rejoindrait la gagnante de Britain’s Got Talent et les légendes du patinage Jayne Torvill et Christopher Dean dans le jury.

Barrowman a admis qu’il suivait une thérapie, après que deux anciens coureurs eurent affirmé qu’il » retirerait ses organes génitaux régulièrement « .

L’une des femmes a déclaré au Guardian : « Parfois, il m’appelait dans sa loge, je frappais à la porte et il disait : « Oh, regarde ça », et il avait juste son zizi dehors, debout dans l’embrasure de la porte. C’était en quelque sorte accepté que c’était son truc.

Il s’est depuis excusé pour son comportement passé.

« Cela bouleversait ma santé mentale », a-t-il déclaré au magazine Weekend du Daily Mail.

« Mon mari Scott m’a suggéré de parler à quelqu’un. Je ne discuterai pas de ce que j’ai dit lors des séances de thérapie – c’est une question de confidentialité médecin/patient – ​​mais cela ne me dérange pas d’admettre que cela m’a beaucoup aidé.

Dancing On Ice devrait sortir en janvier 2022.

