Dancing On Ice: Brendan Cole s’est précipité à l’hôpital après s’être fracassé la tête

Brendan Cole a été blessé lors des répétitions de Dancing On Ice (Photo: ITV)

Brendan Cole a révélé qu’il avait dû aller à l’hôpital après s’être fracassé la tête pendant l’entraînement de Dancing On Ice.

L’ancien professionnel de Strictly Come Dancing, 45 ans, a révélé qu’il avait oublié ce qu’il faisait et qu’il avait fini par avoir une commotion cérébrale après s’être cogné la tête.

Il a déclaré au Daily Star: «J’étais sur la glace et j’ai pensé à ce que je faisais pendant une seconde.

« Je me suis retourné – et c’est la dernière chose dont je me souviens. J’ai été transporté à l’hôpital et j’ai eu une commotion cérébrale.

« Quand j’ai réalisé ce qui s’était passé, j’ai été horrifié. »

Brendan dit que l’incident lui a appris à être « 100% concentré » lorsqu’il est sur la glace, car l’alternative est « vraiment dangereuse ».

Brendan a travaillé dur avec Vanessa Bauer (Photo : Instagram @vanessabauer_skates)

Il a également pris l’habitude de terminer les séances d’entraînement lorsqu’il est à court d’énergie, avant que les erreurs ne commencent à se glisser, ce qui pourrait provoquer des accidents ou des blessures.

Bien qu’il fasse plus attention, Brendan a admis: « Ce sont des blessures sur les hanches. Vous avez des patins sur les tibias, des saignements et des ecchymoses.

Il a également récemment tranché le dos de sa partenaire Vanessa Bauer avec sa lame lors d’une répétition de la série à venir.

Elle a montré la coupe en disant à ses partisans: » J’ai la lame de Brendan dans mon dos. Dancing On Ice est vraiment un peu dangereux.

Dancing On Ice commence en janvier sur ITV.

