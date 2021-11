‘Dancing With the Stars’ couronne le vainqueur de la saison 30 et entre dans l’histoire

Dancing With the Stars a officiellement couronné le vainqueur de la saison 30. Les finalistes étaient Amanda Kloots, JoJo Siwa, Iman Shumpert et Cody Rigsby. Après une saison pleine de routines incroyables et plus que quelques moments d’émotion, l’animatrice Tyra Banks a annoncé que Shumpert était le vainqueur. Il est devenu le premier ancien joueur de la NBA à remporter la compétition (il est déjà entré dans l’histoire en tant que premier joueur de la NBA à se qualifier pour la finale). Sa partenaire, Daniella Karagach, a également remporté sa première victoire.

La saison a commencé avec une liste complète de célébrités. Le casting comprenait la star de Cobra Kai, Martin Kove, la star de Bling Empire, Christine Chiu, l’acteur Brian Austin Green, l’ancien célibataire Matt James, la star de Real Housewives of Atlanta, Kenya Moore, la chanteuse des Spice Girls Melanie C, la personnalité de la WWE Mike « The Miz » Mizanin, la chanteuse country Jimmie Allen, l’influenceuse Olivia Jade Giannulli, l’actrice Melora Hardin et l’olympienne Suni Lee. La saison dernière a présenté un certain nombre de premières pour l’émission, y compris le premier accouplement homosexuel à Siwa et sa partenaire Jenna Johnson.

Et vos Champions de Mirrorball de Danse avec les stars 2021 sont… 💫 pic.twitter.com/9Cstu4ijcN – Danse avec les stars #DWTS (@DancingABC) 23 novembre 2021

« Quand j’ai reçu l’e-mail [with] le sujet « Danse avec les stars », je n’ai même pas lu l’e-mail. J’ai juste répondu: ‘Oui' », a raconté Siwa avant la saison, selon The Wrap. « Je n’ai pas regardé l’heure, je n’ai rien regardé. Je savais juste que je voulais le faire. Puis finalement, j’ai rassemblé mes pensées et j’ai fini par revenir en arrière et lire l’e-mail. Et dans l’e-mail, il était écrit : « Jojo, aimeriez-vous être en couple avec une fille ou un garçon ? » » Elle a dit qu’elle avait demandé à danser avec une femme professionnelle « sans hésitation » et a ajouté : incroyable, cela signifierait tellement pour moi – et je pense tellement pour beaucoup de gens dans le monde – si je m’associais avec une autre femme. Donc tout de suite, ce n’était pas une question. »

La saison 30 est arrivée au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours. Malheureusement, l’un des concurrents de la saison, Rigsby, a eu un cas révolutionnaire de COVID-19. Sa compagne, Cheryl Burke, a également été testée positive à la maladie. À l’époque, il y avait beaucoup de spéculations quant à savoir s’ils seraient en mesure de continuer dans la compétition en raison de leurs diagnostics. Cependant, DWTS leur a permis de concourir en dehors de la salle de bal pendant qu’ils étaient en quarantaine (cela marquait la première représentation présentée dans l’émission qui n’avait pas eu lieu dans la salle de bal). Bien sûr, ils ont pu revenir au stade DWTS après s’être remis de leurs épisodes de maladie. Ils ont réussi à surmonter cet obstacle pour se rendre jusqu’à la finale.